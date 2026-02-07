لولو تفتتح هايبر ماركت جديداً في الشارقة

عززت لولو حضورها في قطاع التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة بافتتاح هايبرماركت جديد في شارع الوحدة، كلباء، الشارقة، موسعةً بذلك نطاق تواجدها في ضواحي المدينة.

افتتح الهايبر ماركت الجديد رسمياً الدكتور أحمد سعيد المزروعي، مدير بلدية كلباء، بحضور آمنة الزعابي، رئيسة الدائرة الاقتصادية في كلباء، الشارقة؛ وإبراهيم سليمان الشرفاء، نائب رئيس فرع كلباء، دائرة التنمية الاقتصادية؛ ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، وعدد من الشخصيات البارزة.

يُعد هذا الفرع رقم 270 لسلسلة متاجر لولو في دول مجلس التعاون الخليجي. وصرح يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، قائلاً: "يعكس الهايبرماركت الجديد تركيز لولو على دعم قطاع التجزئة المجتمعي، مع الحرص على تقديم الجودة والقيمة والراحة لعملائها".

يمتد الهايبر ماركت الجديد على مساحة 43,000 قدم مربع، ويقدم تشكيلة واسعة من المنتجات تشمل الأطعمة الطازجة، والبقالة، والمخبوزات، والأزياء، والمنتجات المنزلية، والإلكترونيات. يتميز المتجر ببنية تحتية حديثة، بما في ذلك أجهزة الدفع الذاتي، ومواقف سيارات واسعة. كما يُقدم عروض افتتاحية مميزة للعملاء.

وحضر الافتتاح كل من سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو؛ وسليم م. أ.، مدير العمليات العالمية في لولو؛ وآخرون.