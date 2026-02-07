Al Bayan
اقتصاد

كوريا الجنوبية.. توزيع عملات بتكوين بـ 44 مليار دولار بالخطأ

وام

وزعت منصة في كوريا الجنوبية عملات بتكوين بقيمة 44 مليار دولار بالخطأ قبل أن تستعيد 99.‍7 ‍بالمئة منها، وقالت منصة تداول العملات المشفرة الكورية الجنوبية "بيثامب" اليوم إنها وزعت عملات بتكوين بقيمة تتجاوز 40 مليار دولار على عملاء كمكافآت ترويجية ‌عن طريق الخطأ، مما أدى إلى موجة بيع حادة على المنصة.

واعتذرت بيثامب عن الخطأ الذي وقع أمس الجمعة، وقالت إنها استعادت 99.‍7 ‍بالمئة من إجمالي 620 ألف ‌بتكوين بقيمة تبلغ نحو  44 مليار دولار بالأسعار ​الحالية. وقيدت عمليات التداول والسحب على 695 عميلا ⁠متأثرا بالواقعة في غضون 35 دقيقة من التوزيع الخاطئ أمس.

وقالت بيثامب في بيان "نود أن نوضح أن هذا لا علاقة له بقرصنة خارجية ‌أو انتهاكات أمنية، ولا توجد مشاكل في أمن النظام ⁠أو إدارة أصول العملاء".