أداء استثنائي لعقارات دبي المكتبية نهاية 2025

سجلت أسواق المكاتب في دبي أداءً استثنائياً خلال الربع الرابع من عام 2025، حيث كشف أحدث تقارير شركة «سافيلز» عن نمو مستدام في القيم الإيجارية مدفوعاً بشكل رئيسي بتفضيل المستأجرين للمساحات المكتبية الصغيرة والمرنة. وأنهت دبي العام الماضي بزخم قوي في الطلب وسط عوامل محورية شملت محدودية المعروض من مكاتب الفئة الأولى، واستمرار سياسات التنويع الاقتصادي، والتحول المتزايد نحو بيئات العمل الجذابة التي تضمن كفاءة العمليات.

وقفز متوسط إيجارات المكاتب في دبي بنسبة 32.4% على أساس سنوي ليصل إلى 225 درهماً للقدم المربعة، فيما شهد شهر ديسمبر وحده صفقات تجارية ضخمة بلغت قيمتها 12.4 مليار درهم. ويتركز الطلب بشكل ملحوظ على الوحدات الصغيرة، حيث استحوذت المساحات التي تقل عن 5000 قدم مربعة على 63% من إجمالي الاستفسارات، مما يعكس رغبة الشركات في تبني مساحات عمل ذكية ذات أحجام مناسبة لاحتياجاتها.

ويتزامن هذا النمو مع بيئة اقتصادية إيجابية، حيث يتوقع مصرف الإمارات المركزي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2 % لعام 2026، وهو ما تعززه أرقام غرفة تجارة دبي التي استقبلت أكثر من 53 ألف شركة جديدة في أول تسعة أشهر من عام 2025.

وعلى صعيد المناطق، تفاوت الأداء الإيجاري في دبي، حيث حافظ مركز دبي المالي العالمي على الصدارة بأعلى إيجارات بلغت 537 درهماً للقدم المربعة، بينما سجلت منطقتا الخليج التجاري، وأبراج بحيرات جميرا أقوى معدلات النمو السنوي. كما برزت مدينة إكسبو كوجهة مكتبية صاعدة مستفيدة من بيئتها المتكاملة وطرحها المرتكز على الاستدامة.

وقال توبي هول، رئيس الوكالة التجارية في «سافيلز» الشرق الأوسط، إن هذا التحول نحو المخططات الأصغر والمرنة سيستمر في دعم أداء المواقع المتميزة خلال عام 2026، مع تزايد حركة تأسيس الشركات الجديدة والاستثمارات الإقليمية.

أما في أبوظبي، فلا يزال السوق يصب في مصلحة الملاك، حيث ارتفع متوسط إيجارات الفئة الأولى بنسبة 22 % سنوياً لتصل إلى 2375 درهماً للمتر المربع. ويقود هذا الطلب القوي قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة، لاسيما في منطقة الأعمال المركزية التي ارتفعت إيجاراتها بنسبة 26 % لتصل إلى 2,750 درهماً للمتر المربع. ويلاحظ توجه المستأجرين في أبوظبي بشكل متزايد نحو المكاتب «المتناهية الصغر» والمساحات الجاهزة للإشغال الفوري.

وأوضح هاري رانسوم، رئيس القسم التجاري في «سافيلز» أبوظبي، أن استمرار اهتمام المستأجرين بالمناطق الحيوية سيحافظ على قوة الأصول المتميزة مع دخول عام 2026، مدفوعاً بحاجة الشركات لحلول مكتبية مرنة.

وبالنظر إلى التوقعات المستقبلية لعام 2026، يرجح التقرير أن تصبح الأسواق في دبي وأبوظبي أكثر انتقائية مع دخول معروض مكتبي جديد إلى الساحة. ومع ذلك، ستظل الأصول المتميزة في المواقع الاستراتيجية والراسخة تحظى بطلب مرتفع، يدعمها في ذلك استمرار نشاط الاستثمار الإقليمي والحركة المستمرة لتأسيس الأعمال الجديدة في الدولة.