18.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع



سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 18.6 مليار درهم الأسبوع الماضي عبر 5259 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4278 مبايعة بقيمة 14.9 مليار درهم، و909 صفقات رهون عقارية بقيمة 2.8 مليار درهم، كما سُجلت 166 معاملة هبة بقيمة 943 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 329 مبايعة لأراضٍ، و3450 مبايعة لوحدات سكنية، و499 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون لتشمل 213 رهناً لأراضٍ، و491 رهناً لوحدات سكنية، و118 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 7.5 مليارات درهم، نتجت عن 1507 صفقات، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 7.3 مليارات درهم، نتجت عن 2771 صفقة.

التوزيع الجغرافي للمبايعات

وحلت منطقة اليلايس 1 في المركز الأول في قيمة المبايعات بـ984 مليون درهم، تلتها منطقة معيصم الثانية بـ775 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة جبل علي بـ755 مليون درهم، ورابعاً منطقة الخليج التجاري بـ685 مليون درهم، وخامساً منطقة مدينة المطار بـ501 مليون درهم.

وشهد السوق صفقة رهن لوحدة فندقية قيد الإنشاء في منطقة جزر العالم بقيمة 552 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على الخريطة في منطقة جميرا الثانية بقيمة 210 ملايين درهم. (دبي - مشعل العباس)