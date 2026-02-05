«آرت هاوس هيلز » يدخل سوق دبي رسمياً باستثمارات 550 مليون درهم

دخل مشروع «آرت هاوس هيلز – أرجان» مرحلته الرسمية في سوق دبي العقاري، بعد نجاح مرحلة الإطلاق التمهيدي، وسط طلب مرتفع من المشترين والمستثمرين، من المقرّر تسليم المشروع في الربع الرابع من عام 2028.

وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع نحو 550 مليون درهم، ليجسّد انتقال مفهوم «آرت هاوس نيويورك» القائم على التصميم والعافية إلى واحدة من أسرع المناطق السكنية نمواً في دبي.

ويُعد المشروع ثالث تطوير يحمل علامة «آرت هاوس» في الإمارة، ويتم تنفيذه من قبل «أدان للتطوير العقاري» بالتعاون مع «كليدور» و«توسكاني للتطوير العقاري»، مع إشراف هندسي من مكتب «نيو سيستم إنجنيرينغ». ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الرابع من عام 2028.

وتبدأ أسعار الشقق الاستوديو من 869,888 درهماً بمساحة متوسطة تبلغ 482 قدماً مربعة، في حين تبدأ أسعار الشقق ذات غرفة نوم واحدة من 1,307,888 درهماً بمساحة متوسطة تبلغ 850 قدماً مربعة، وأما الشقق المؤلّفة من غرفتين فتبدأ من 1,855,888 درهماً بمساحة متوسطة تبلغ 1,250 قدماً مربعة.

ويُعد المشروع من بين أعلى الأبراج السكنية في منطقة أرجان، ويوفّر منظومة متكاملة من المرافق، تشمل مسابح داخلية وخارجية، ومرافق سبا وصالات رياضية، ومساحات مخصّصة للعافية والتفاعل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال عمر غُل، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة «كليدور»: «يمثّل مشروع ’آرت هاوس هيلز – أرجان‘ معياراً جديداً للحياة التي ترتكز إلى التصميم الطليعيّ والغنيّة بالمرافق في إحدى أكثر المناطق السكنية حيويّة في دبي. ويشرّفنا إطلاق علامة ’آرت هاوس‘ بالتعاون الوثيق مع «أدان» و«توسكاني» و«إن إس إي»، حيث نطمح إلى ترسيخ أسلوب حياة يستند إلى الإبداع والتوازن وفلسفة تصميم عالمية الطابع.»

وقال غلام أنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدان للتطوير العقاري»: «يمثّل مشروع ’آرت هاوس هيلز – أرجان‘ محطة مفصلية في مسيرة توسّع العلامة داخل دولة الإمارات، كما يُرسّخ مكانة أرجان كسوق فرعي واعد يجذب المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حدّ سواء. ويُسهم المشروع في تعزيز حضور دبي كوجهة رائدة للمساكن التي تجمع بين التصميم والرفاه، من خلال منظومة حياة متكاملة على مستويين تُقدّم تنوّعاً عميقاً وقيمة تجريبية متميّزة ضمن المنطقة.»

ومن جهته، صرّح المهندس مجد الخليل، الرئيس التنفيذي لشركة «توسكاني للتطوير العقاري»: «نهجنا يقوم على تقديم مرافق وخدمات فائقة الفخامة بأسعار ذكية، تضمن قيمة استثنائية لمستثمرينا. ومن خلال هذا التوجّه، نؤسّس لحضور طويل الأمد في سوق دبي العقاري. ونحن على قناعة تامة بأن ’الفخامة الذكية‘ ستكون التوجّه المقبل في القطاع العقاري بدبي.»

وقال باسكارا سانتوش بونورو، الشريك ومدير تطوير مشروع «آرت هاوس هيلز – أرجان»: «يجسّد المشروع فئة جديدة آخذة في البروز في سوق دبي العقاري، تجمع بين جوهر التصميم المتقدّم، والرفاه، والحياة الاجتماعية، بما يتماشى مع تطلّعات الجيل الجديد من المستخدمين. ومن شأن هذا التطوير أن يُحدث أثراً ملموساً في المشهد السكني المتطوّر بمنطقة أرجان.»