«إتش إم دي» تختار دبي لإطلاق علامة DUB وساعاتها الذكية قبل الطرح العالمي

تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لإطلاق أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية، مستندة إلى بنيتها التحتية المتقدمة، وبيئتها الاستثمارية الجاذبة، وموقعها محوراً يربط أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ما جعلها الوجهة المفضلة للشركات العالمية لاختبار منتجاتها الجديدة والانطلاق منها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة «إتش إم دي» (Human Mobile Devices)، العلامة الأوروبية المتخصصة في تصميم التكنولوجيا المرتكزة على الاحتياجات الإنسانية، عن دخولها الرسمي إلى سوق الشرق الأوسط من خلال اختيار دبي منصة لإطلاق مجموعة جديدة كلياً من الإكسسوارات الذكية، وذلك قبل طرحها العالمي.

ويتصدر هذا الإطلاق الكشف عن العلامة الصوتية الجديدة DUB إلى جانب ساعتين ذكيتين بتصاميم عصرية، في خطوة تعكس توجه HMD نحو الدمج بين الابتكار التقني وأسلوب الحياة الحديث، بما يتيح للمستخدمين طرقاً جديدة للتعبير عن هويتهم الشخصية عبر الصوت والحركة والتصميم.

ويأتي هذا التوسع في وقت أصبح فيه الصوت والحركة عنصرين أساسيين في أسلوب الحياة العصري، حيث تركز HMD على تقديم منتجات تجمع بين الأداء العملي والتصميم الأنيق والقيمة الوظيفية الحقيقية، بما يلبي متطلبات الاستخدام اليومي.

وقد صُممت علامة DUB خصيصاً لجيل يعيش وسط ضجيج رقمي متسارع ويسعى إلى الوضوح والتركيز، وانطلقت من فلسفة «اسمع ما يهم» لتوفر تجربة صوتية تضع الإنسان في قلب الابتكار. وتشمل المجموعة ثلاث فئات مختلفة تلبي أنماط استخدام متعددة، تبدأ بسلسلة مخصصة للاستماع اليومي، مروراً بسلسلة تجمع بين الأناقة والأداء المتوازن مع دعم Dolby Audio™ وتقنيات إلغاء الضوضاء، وصولاً إلى الفئة الرائدة التي تتصدرها سماعة DUB X50 Pro.

وتقدم السماعة الرائدة تجربة صوت متقدمة بفضل تقنية DUB Platinum Sound المدعومة بمعالج Hi-Fi DSP، إلى جانب إلغاء الضوضاء النشط وتقنية ENC المعززة بالذكاء الاصطناعي عبر أربعة ميكروفونات، ما يضمن وضوح المكالمات في مختلف البيئات. كما توفر السماعة عمر بطارية يصل إلى 60 ساعة من التشغيل الإجمالي مع دعم الشحن السريع والاتصال المتعدد، إضافة إلى مزايا ذكية مثل الاكتشاف التلقائي لوضع السماعة في الأذن والتحكم بالمساعد الصوتي.

وبالتوازي مع إطلاق حلول الصوت، كشفت HMD عن أولى ساعاتها الذكية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تجمع ساعة HMD Watch X1 بين المواد الفاخرة والاستخدام العملي اليومي، وتضم شاشة AMOLED كبيرة، وأكثر من 700 وضع رياضي، ومزايا متقدمة لمراقبة الصحة، إلى جانب عمر بطارية يصل إلى خمسة أيام وواجهات قابلة للتخصيص. كما تتوفر الساعة بعدة خيارات تصميمية أنيقة لتناسب مختلف الأذواق وأنماط الحياة.

كما تقدم الشركة ساعة HMD Watch P1 خياراً عملياً وخفيف الوزن، بشاشة HD وعمر بطارية يصل إلى أربعة أيام، مع وظائف أساسية لتتبع الصحة والنشاط اليومي، لتمنح المستخدمين تجربة سلسة لإدارة الحركة والبقاء على اتصال وتنظيم تفاصيل الحياة اليومية.

وقال سانميت سينغ كوشهار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة HMD Global لمنطقة أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن اختيار دبي لإطلاق المنتجات الجديدة يعكس الثقة بمكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، مشيراً إلى أن علامة DUB وساعات HMD الذكية تجسد فلسفة الشركة القائمة على وضع الإنسان أولاً، حيث لم تعد التكنولوجيا مجرد أدوات، بل جزء من أسلوب الحياة والهوية الشخصية.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة DUB X50 Pro وكامل مجموعة DUB في كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ابتداءً من يناير 2026 عبر أبرز متاجر التجزئة والمنصات الإلكترونية المعتمدة، على أن يتم إطلاق ساعتي HMD Watch X1 وHMD Watch P1 بالتزامن، مع الإعلان عن الأسعار لاحقاً وقبيل الطرح الرسمي في الأسواق.