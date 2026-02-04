توسع المشاركة بالسيارات في الإمارات.. و«يو درايف» تسجل 3 ملايين عملية في 2025

نجحت «يو درايف» منصة مشاركة السيارات في الإمارات في تسجيل ثلاثة ملايين عملية تأجير حتى الآن. في عام 2025 وحده، سجلت المنصة أكثر من 554 ألف رحلة وأكثر من 45 مليون كيلومتر مقطوعة، ما يعكس الطلب المتزايد على حلول التنقل المرنة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة

وتمكن يو درايف العملاء من تحديد مواقع السيارات وحجزها وفتحها عبر تطبيقها للهواتف المحمولة، مع خيارات تأجير مرنة بالساعة أو باليوم. تشمل الخدمة وقوداً مجانياً ومواقف مجانية للسيارات، من دون الحاجة إلى وديعة ضمان، ما يزيل العقبات الشائعة المرتبطة بمشهد تأجير السيارات التقليدي. حالياً، تدير يودرايف أسطولاً يضم أكثر من 2.000 سيارة.

هذا ووقعت يودرايف، منصة مشاركة السيارات في الإمارات، شراكة استراتيجية مع المركز الميكانيكي للخليج (AGMC)، المستورد الرسمي لسيارات ميني في دبي، الشارقة والإمارات، لإدخال سيارات ميني إلى أسطول التنقل المشترك الخاص بـ«يو درايف» في الإمارات. وتم إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون من خلال مذكرة تفاهم (MoU) بين يودرايف والمركز الميكانيكي للخليج، لتدخل بذلك علامة ميني، العلامة البريطانية الفاخرة ذات التراث العريق ضمن مجموعة بي إم دبليو (BMW) والمعروفة بتصميمها المميز وتجربة القيادة الممتعة، إلى مجال مشاركة السيارات. تمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً في توسيع نطاق خدمات التنقل المشترك المتميزة في جميع أنحاء البلاد.

ستشهد هذه الشراكة إدخال ما مجموعه 100 سيارة ميني تدريجياً إلى منصة يو درايف، مع توافر أسطول أولي للعملاء في جميع أنحاء الإمارات. وسيشمل الطراز المقدم سيارات ميني المكشوفة (Convertible)، لتقديم تجربة القيادة المكشوفة ضمن مجال مشاركة السيارات، إلى جانب طرازات ميني الأخرى المناسبة للتنقل الحضري والاستخدام اليومي في المدينة. ومن خلال منصة يو درايف، يتمتع العملاء بتجربة مشاركة سيارات شاملة، تشمل الوقود ومواقف السيارات كجزء من الخدمة، ما يعزز تجربة تنقل مرنة وسلسة للمستخدمين.

من خلال توسيع إمكانية الوصول المرن إلى حلول التنقل الفاخرة، تدعم هذه الشراكة الطموحات الأوسع للإمارات نحو مدن أذكى وأكثر ترابطاً، بما يتماشى مع الرؤية الواردة في خطة دبي الحضرية الرئيسية 2040. ويعكس هذا التعاون التحول المتزايد نحو حلول تنقل مرنة، مشتركة، وتركز على تجربة المستخدم، بما يكمل أساليب الحياة الحضرية واحتياجات التنقل المتطورة.

وبهذه المناسبة، علق حسيب خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة يو درايف، قائلاً: «يتمحور الابتكار في يودرايف حول منح العملاء المرونة وخيارات حقيقية. لهذا، تم تصميم منصتنا لتتكيف مع أنماط حياة الناس، سواء أكان ذلك بالاستمتاع بسيارة مكشوفة خلال عطلة نهاية الأسبوع أم اختيار سيارة عملية خلال أيام الأسبوع، تتيح لنا الشراكة مع ميني والمركز الميكانيكي للخليج توفير سيارات فاخرة ومميزة لعدد أكبر من العملاء، ودعم رؤية الإمارات للتنقل الحضري المرن والفعال».

ومن جهته، قال زياد بغدادي، رئيس ميني في المركز الميكانيكي للخليج العربي (AGMC): «يتيح تعاوننا مع يودرايف طريقة جديدة للعملاء لتجربة علامة ميني. إن دمج طرازات ميني في منصة لمشاركة السيارات يعكس التغير في تفضيلات العملاء في الإمارات، حيث يزداد تقدير المرونة وسهولة الوصول إلى جانب التصميم والأداء، بما يتناغم مع التصميم المميز وتجربة القيادة الممتعة لسيارات ميني. وتؤكد هذه الشراكة التزام شركة ميني والمركز الميكانيكي للخليج (AGMC) بدعم حلول التنقل الحديثة التي تلبي احتياجات المقيمين والزوار اليوم».

بموجب مذكرة التفاهم، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى مجموعة من طرازات ميني المختلفة عبر منصة «يو درايف»، بما في ذلك طراز جي سي دبليو (JCW) عالية الأداء، وكوبر إس، وسيارات ميني المكشوفة. ويسهم إدخال السيارات المكشوفة إلى مجال مشاركة السيارات في توسيع نطاق تجارب التنقل المشترك، ما يتيح للعملاء فرصة الاستمتاع بتجربة القيادة المكشوفة بشكل مرن وحسب الطلب.