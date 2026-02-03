"الكوديكس" تعتمد مشروع الإمارات لتطوير أول مواصفة دولية لحليب النوق المبستر

وافقت هيئة الدستور الغذائي "الكوديكس" على المشروع المقدم من دولة الإمارات لإعداد وتطوير مواصفة دولية لحليب النوق المبستر، وذلك خلال اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للهيئة المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

ويُعد هذا القرار إنجازاً نوعياً يعكس الدور الريادي للإمارات في صياغة المعايير الغذائية العالمية.

جاءت الموافقة بعد حصول المقترح الإماراتي على دعم واسع من الدول والمنظمات المشاركة، إضافة إلى الاتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية، ما يعكس قدرة دولة الإمارات على قيادة تحالف دولي واسع في هذا المجال.

وأكدت الوثائق الرسمية أن غياب مواصفة دولية كان يعرقل التوسع التجاري ويتيح محاولات الغش مثل خلط مسحوق حليب الإبل بمسحوق حليب الأبقار، ومن شأن اعتماد المواصفة الجديدة أن يضمن الأصالة والجودة، ويحمي المستهلكين، ويدعم التجارة العادلة لهذا المنتج الحيوي الذي يشهد نمواً متسارعاً في الأسواق العالمية.

وتشير التقديرات إلى أن حجم سوق حليب النوق بلغ نحو 1.369 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.934 مليار دولار بحلول العام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 3.9%، مع توقعات بزيادة الطلب في أوروبا وآسيا. وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو 40% من السوق العالمية لإنتاج حليب النوق، تليها آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 30% ثم أوروبا بنسبة 18% وأمريكا الشمالية بنسبة 12%.

كما تشير بيانات القطاع إلى أن الإمارات تنتج أكثر من 7 آلاف طن من الحليب المبستر سنوياً، حيث يغطي الإنتاج احتياجات السوق المحلي. تجدر الإشارة إلى أنه يتم تصدير حليب النوق ومنتجاته إلى بعض الأسواق العالمية مثل أسواق الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة، ما يبرهن على جاهزية الدولة لزيادة الإنتاج وتوسيع أسواقها العالمية.

وقالت سعادة موزة سهيل المهيري رئيس اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، رئيس وفد الدولة المشارك في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي: إن اعتماد تطوير المواصفة الدولية لحليب النوق المبستر يمثل خطوة استراتيجية تؤكد الدور الريادي لدولة الإمارات في دفع منظومة المعايير الغذائية العالمية نحو تبني منتجات عالية القيمة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعزز حضور الدولة في أجندة الابتكار الغذائي، ويدعم تطوير معايير تسهل حركة التجارة الدولية وتحمي المستهلكين على مستوى العالم.

وأضافت : "تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية الإمارات في دعم سلاسل الإنتاج المحلية وتعزيز القيمة الاقتصادية والتغذوية لمنتجات حليب النوق، كما تعكس نجاح الدولة في قيادة التعاون الإقليمي والدولي داخل هيئة الدستور الغذائي، وترسخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في الابتكار الغذائي، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام المنتجين المحليين والإقليميين لدخول أسواق عالمية، ويخدم أهداف الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأشارت سعادتها إلى أن هذا الإنجاز يُعد تتويجاً لمسار طويل من الجهود الإماراتية، حيث استضافت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الملتقى الدولي لتطوير قطاع حليب النوق في سبتمبر 2024، بمشاركة منظمات دولية وخبراء عالميين ، وشكل الملتقى منصة محورية لمناقشة المسودة الإماراتية للمواصفة الدولية، مانحاً إياها زخماً علمياً ومؤسسياً قبل عرضها على هيئة الدستور الغذائي في روما.

وكانت الإمارات قد قدمت مقترحها لأول مرة بشأن إعداد مواصفة لحليب النوق خلال الدورة السابعة والأربعين لهيئة الدستور الغذائي عام 2024، حيث خضع لمراجعة نقدية من اللجنة التنفيذية، قبل أن يحظى بدعم واسع من الأعضاء ويُعتمد رسمياً في الدورة الثامنة والأربعين بروما.

ويسهم اعتماد مواصفة دولية لحليب النوق المبستر في توحيد معايير الجودة وضمان سلامة الإنتاج، بما يعزز ثقة المستهلكين ويدعم حركة التجارة الدولية لهذا المنتج الحيوي.

كما يفتح المجال أمام المنتجين للتوسع في أسواق جديدة، ويعزز من قدرة الدول النامية على تحسين مستويات الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.