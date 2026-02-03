تراجع الأسهم الأمريكية.. وستوكس الأوروبي يحلق إلى مستوى قياسي

تحولت الأسهم الأمريكية، الثلاثاء، إلى التراجع بعد أداء متباين في بداية جلسة التداول مع تقييم نتائج أعمال الشركات، وسط غياب بيانات سوق العمل الأمريكية عقب الإعلان عن تأجيل تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير.

وخلال التعاملات نزل مؤشر «داو جونز الصناعي» 0.75% أو 372 نقطة إلى 49002 نقطة، فيما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 1.11% إلى 6898 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المجمع» 1.84% إلى 23158 نقطة.

وصعد سهم «بالانتير» 9% إلى 160.24 دولار، بعدما أعلنت الشركة تحقيق إيرادات قوية خلال الربع الرابع من عام 2025، وسط تزايد الإنفاق على أدوات الذكاء الاصطناعي من قبل الحكومات والشركات.

وارتفع سهم «ألفابت» إلى مستوى قياسي جديد لفترة وجيزة، مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال مالكة «جوجل» المقرر نشرها غداً الأربعاء، وسط تفاؤل بشأن الأداء في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وارتفع السهم 0.45% إلى 345.29 دولاراً خلال التعاملات بعدما ارتفع إلى 349 دولاراً في وقت سابق، وهو مستوى غير مسبوق للسهم من الفئة «أ».

ولا تزال «ألفابت» ثاني أكبر شركة في العالم، بقيمة سوقية تتجاوز 4.16 تريليونات دولار، خلف «إنفيديا» البالغة قيمتها 4.465 تريليونات دولار، ومتفوقة على «أبل» التي تبلغ قيمتها 3.943 تريليونات دولار.



ومن المقرر أن تعلن «ألفابت» عن نتائج أعمال الربع المنتهي في ديسمبر، عقب إغلاق جلسة الأربعاء مباشرة، ويأمل المستثمرون أن تكشف الشركة عن استمرار الأداء القوي.

نتائج الأعمال

وارتفعت المؤشرات الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد عند إغلاق تعاملات الثلاثاء، بدعم من أسهم التعدين، مع تحول تركيز المستثمرين إلى نتائج أعمال الشركات.

وزاد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.1% إلى 617.93 نقطة، وهو مستوى إغلاق قياسي، مع ارتفاع القطاع المصرفي بنسبة 0.85%.

وفي حين انخفض مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.25% إلى 10314 نقطة، استقر مؤشر «داكس» الألماني عند 24780 نقطة، وظل «كاك» الفرنسي دون تغيير عند 8179 نقطة.

وزاد مؤشر «ستوكس يوروب» الفرعي للموارد الأساسية بنسبة 4.25%، ليصبح قطاع التعدين الأوروبي الأفضل أداءً هذا العام، محققاً مكاسب تجاوزت 13%.

وأظهرت بيانات أولية صدرت اليوم، تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا إلى 0.3% خلال يناير، مقارنة بارتفاعه 0.8% في ديسمبر، وذلك مع انخفاض أسعار الملابس والأحذية.