«موانئ أبوظبي» تبرم اتفاقية تمويل بـ 115 مليون دولار لدعم مشروع محطة سفاجا في مصر

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن نجاحها في إبرام اتفاقية تمويل بقيمة 115 مليون دولار، لدعم أنشطة تطوير «موانئ نواتوم – محطة سفاجا» في مصر، ما يؤكد التزام المجموعة طويل الأمد بتوسيع البنية التحتية الحيوية للموانئ، وتعزيز الخدمات اللوجستية عبر الأسواق الدولية الرئيسة.

وقد حظي هذا التمويل بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، وبمشاركة بنك الكويت الوطني - مصر، ومؤسسات استثمارية أخرى، وذلك من خلال إنشاء محفظة إقراض مشتركة، تديرها مؤسسة التمويل الدولية، وبأجل استحقاق يمتد إلى 15 عاماً، ما يعكس الثقة الدولية القوية في القدرات التشغيلية لمجموعة موانئ أبوظبي، والدور الاستراتيجي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية، ضمن سلاسل الإمداد العالمية. حصل التمويل على جميع الموافقات المطلوبة، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي خلال الربع الأول 2026، رهناً باستيفاء الشروط السابقة المتعارف عليها.

تأتي اتفاقية التمويل، في إطار التوجه الاستراتيجي للمجموعة للاستفادة من التمويلات طويلة الأجل، المدعومة من المؤسسات متعددة الأطراف، بما يسهم في تسهيل تنفيذ مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية طويلة الأمد في الأسواق سريعة النمو.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: تعكس صفقة التمويل المدعومة من مؤسسة التمويل الدولية، نهجنا المنضبط في تمويل مشاريع البنى التحتية طويلة الأمد في الأسواق سريعة النمو، من خلال شراكات متعددة الأطراف، ومؤسسات استثمارية عالمية. ولا شك أن مشاركة مؤسسة التمويل الدولية وبنك الكويت الوطني – مصر، ومؤسسات استثمارية دولية أخرى، في دعم مشروع تطوير «موانئ نواتوم - محطة سفاجا»، دليل على حضورنا المتنامي والراسخ في مصر، والتي تعد سوقاً استراتيجياً ضمن سلاسل الإمداد العالمية. وسنواصل تركيزنا على تنفيذ مشاريع البنى التحتية، التي تسهم في تعزيز شبكة الربط التجاري، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للشركاء وأصحاب العلاقة، انسجاماً مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في الإمارات.

تبلغ قيمة مشروع «موانئ نواتوم – محطة سفاجا»، نحو 200 مليون دولار، وتقع المحطة على ساحل البحر الأحمر في مصر، وهي أول محطة بحرية دولية في منطقة صعيد مصر. ويأتي المشروع ضمن الاستراتيجية الشاملة للمجموعة، والرامية إلى تطوير وتشغيل محطات وموانئ عالية الأداء، توجد على امتداد ممرات تجارية سريعة النمو، لا سيما في مصر، التي تعد إحدى أهم الأسواق الدولية للمجموعة.