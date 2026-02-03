بيرلشاير تطلق «بوند ليفينغ» في دبي لاند

أعلنت شركة بيرلشاير عن إطلاق مشروعها السكني الجديد «بوند ليفينغ» في منطقة دبي لاند (DLRC).

وقال فاروق باجسرا، مؤسس بيرلشاير للتطوير العقاري، إن جوهر المشروع لا يقتصر على الشكل المعماري، بل يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية داخل المنزل، موضحاً: «قد يلفت التصميم الانتباه، لكن ما يصنع جودة الحياة هو التفاصيل. في بوند ليفينغ حرصنا على ابتكار مساحات يشعر فيها السكان بالهدوء والراحة منذ اللحظة الأولى».

ويضم مشروع «بوند ليفينغ» 94 وحدة سكنية فقط ضمن مبنى منخفض الكثافة بارتفاع G+11، ما يوفّر مستوى أعلى من الخصوصية وأجواء سكنية أكثر هدوءاً. وقد صُمّمت الوحدات الداخلية بمساحات متوازنة وسهلة الاستخدام، مع تشطيبات أوروبية دافئة، ومطابخ مجهزة بالكامل، وحمّامات عصرية مستوحاة من أجواء المنتجعات، إلى جانب الجاهزية الكاملة لأنظمة المنازل الذكية.

ويُعد المشروع جزءاً من سلسلة مشاريع «بوند» التي تطورها بيرلشاير، والتي تركّز على تقديم مشاريع سكنية بطابع خاص تعطي أولوية لتجربة السكن وجودة الحياة اليومية.