6.7 % نمو متوقع لسوق المعطرات في الإمارات

تشير البيانات إلى أن سوق معطرات الجو في دولة الإمارات يتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركباً يتجاوز 6.77% خلال الفترة من 2026 إلى 2031، مدفوعاً بتوسع الطلب في كل من القطاعين السكني والتجاري، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن Bonafide Research.

وفي هذا السياق، تواصل شركة «دكتور سنت» تعزيز مكانتها في قطاع حلول تعطير المساحات، من خلال إطلاق جيل جديد من أجهزة تعطير الجو المزودة بتقنيات متطورة للتحكم وكفاءة الأداء، إلى جانب مجموعة مطورة من الزيوت العطرية ومعطرات الجو، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو الابتكار ومواكبة متطلبات الأسواق الحديثة.

وعلى المستوى الإقليمي، من المتوقع أن يصل حجم سوق معطرات الجو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 584.23 مليون دولار بحلول عام 2030، بحسب تقرير صادر عن TechSci Research، ما يعكس اتساع الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، مدعوماً بتزايد الاهتمام بتحسين جودة الأجواء الداخلية في المساحات السكنية والتجارية.

وأوضحت الشركة أن دولة الإمارات تستحوذ على نحو 60% من إجمالي مبيعاتها العالمية، المنتشرة عبر 46 فرعاً حول العالم، بقيمة بلغت 100 مليون درهم (نحو 37 مليون دولار)، من إجمالي مبيعات عالمية وصلت إلى 165 مليون درهم (45 مليون دولار).

وأكدت «دكتور سنت» أن النجاح الذي حققته في السوق الإماراتية أسهم بشكل مباشر في تعزيز فرص توسعها وانتشارها عالمياً، مشيرة إلى ما تتمتع به الإمارات من ثقة عالمية تجعلها منصة انطلاق رئيسية للمنتجات القادرة على تحقيق النجاح محلياً والوصول إلى الأسواق الدولية بسهولة.