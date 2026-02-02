رواد شركات صاعدة: الإمارات والكويت ترسخان بيئة جاذبة للإبداع

أكد رواد أعمال من الإمارات الكويت، أن السوقين الإماراتي والكويتي يمتلكان مقومات نموذجية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وازدهار مشاريع رواد الأعمال، انطلاقاً من سعي الدولتين إلى ترسيخ بيئة جاذبة للإبداع، توفر لأصحاب الأفكار الجديدة فرصاً مثالية لتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية ناجحة.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "من الفكرة إلى المنصة: الشباب الإماراتي الكويتي"، ضمن أعمال "المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي" الذي عقد اليوم في دبي، ضمن أسبوع "الإمارات والكويت.. إخوة للأبد" الذي انطلق في 29 يناير الماضي ويستمر حتى 4 فبراير الجاري في جميع إمارات الدولة، احتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة.

وشارك في الجلسة كل من الكويتي عبد الرحمن يونس الرئيس التنفيذي لشركة Wave، والكويتي علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لشركة cofe app، والإماراتي مرشد محمد المؤسس الشريك في Driveu، واستعرضت رحلة منصات وشركات بدأت من فكرة ريادية وتحولت إلى منصات رقمية رائدة في قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات في المنطقة.

وركز المتحدثون في الجلسة على خصوصية السوقين الإماراتي والكويتي، ودورهما في اختبار مثل هذه النماذج الريادية، وتسريع النمو، وبناء الثقة مع المستخدمين، بما أسهم في تحويل هذه الأفكار المبتكرة إلى قصص نجاح إقليمية ذات تأثير واسع، وسلطوا الضوء على تحديات التمويل ومتطلبات المستثمرين، وشروط التوسع والعوائد المتوقعة.

ونوه المتحدثون إلى أهمية التركيز على الكفاءة العالية في الإدارة ونهج التوظيف، وكيفية اكتساب رضا العملاء، وكذلك زيادة حجم الأعمال والتوسع في قطاعات جديدة غير مستهدفة من قبل شركات أخرى.

ويشكل "المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي" ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة للاحتفاء بعلاقات الأخوة والشراكة الإماراتية الكويتية، ومنصة مثالية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتنمية التجارة في قطاعات حيوية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن تطورات البيئة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.

ويهدف المنتدى إلى استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التنمية التجارية بين البلدين، ودعم رواد الأعمال وتسليط الضوء على قصص النجاح في كلا البلدين، بالإضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية، وإبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.