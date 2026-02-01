الذكاء الاصطناعي يدعم اتخاذ قرارات نمو قطاع السيارات

أعلنت دوبيزل، عن الفائزين في جوائز دوبيزل للسيارات 2025، والتي تحتفي بالأداء المتميز في منظومة السيارات في السوق الإماراتية.

حملت هذه النسخة من الجوائز شعار «خطوة نحو المستقبل»، وضمّت 175 ترشيحًا في 18 فئة مختلفة، شملت دبي وباقي الإمارات، لتعكس حجم وتنوع سوق السيارات الإماراتي. وقد كرّمت الجوائز الوكلاء، والمصنّعين الأصليين للسيارات، وشركات الإيجار، والشركاء في قطاع السيارات الذين أظهروا أداءً متميزًا، والتزموا بتحسين تجربة العملاء.

وشملت الجوائز مجموعة واسعة من الفئات، من الوكلاء والمصنّعين إلى الإيجار، والتصدير، والمزادات، مسلطة الضوء على كيفية تطور منظومة السيارات لتكون أكثر شفافية وكفاءة وتركّز على العملاء.

وعلّق حيدر خان، الرئيس التنفيذي لشركة دوبيزل، والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلًا: «نفخر في دوبيزل لكوننا جزءًا من منظومة وطنية تتميّز بالطموح والرؤية المستقبلية. إن النمو المتسارع الذي نشهده في مجالات البنية التحتية وقطاع التنقّل، إلى جانب التحولات المتقدمة الملحوظة في سلوك المستهلك، يعكس مرحلة جديدة من التطور النوعي في صناعة السيارات. وانطلاقًا من التزامنا المستمر باستشراف المستقبل، نحرص على تسخير قدرات البيانات والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً والمساهمة في تسريع نمو القطاع، وذلك من خلال شراكات استراتيجية فاعلة ورؤية مشتركة تقوم على التميز والابتكار. وتجسد جوائز دوبيزل للسيارات هذا النهج، إذ تكرّم الجهات التي لا تكتفي بمواكبة التغيير، بل تضطلع بدور محوري في رسم ملامح مستقبل صناعة السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة».

الفائزون بجوائز دوبيزل للسيارات 2025:

جائزة أفضل وكيل سيارات: أي جي أم سي AGMC، تقديرًا للأداء المتميز، والقيادة السوقية القوية، وثقة العملاء المستمرة.

جائزة أفضل وكيل للسيارات الصينية: إيليت للسيارات - جيتور، تقديرًا لتأثيره المتنامي وابتكاره ومساهمته في تطور العلامات الصينية في السوق المحلي.

جائزة أفضل معرض للسيارات الفريدة: فيرست موتورز F1rst Motors – تقديرًا لتقديم مجموعة متنوعة ومميزة من المركبات على منصة دوبيزل.

جائزة الاستخدام المثالي للباقات: بارك لاين موتورز Park Lane Motors، لاستخدامه الفعّال لأدوات دوبيزل الرقمية وتحقيق نتائج أعمال ملموسة.

جائزة خبير التصدير: القاضي للسيارات Alkady Cars، للأداء القوي في تصدير السيارات والمساهمة في تعزيز التجارة العابرة للحدود.

جائزة رواد النجاح / دبي: هاي كار HiCar، لتقديم استراتيجية أعمال مبتكرة وقيادة مؤثرة أسهمت في تحقيق النمو.

جائزة رواد النجاح / الإمارات الشمالية: تاج السلطان للسيارات المستعملة Taj Al Sultan Used Cars، للتميز الريادي وتحقيق نتائج أعمال لافتة في المنطقة.

جائزة دينامو جذب العملاء / دبي: ألبا كارز Alba Cars – لتحقيقه أعلى مستوى من استفسارات العملاء الجادين والتفاعل القوي معهم.

جائزة دينامو جذب العملاء / الإمارات الشمالية: فيرست شويس كارز First Choice Cars، لفعاليته في توليد الطلبات وتعزيز الأداء البيعي المستدام.

جائزة التميّز في خدمة العملاء / دبي: ابروفد اتوميتف Approved Automotive، لتقديم تجربة عملاء متميزة وتحسين تجربة الشراء.

جائزة التميز في خدمة العملاء / الإمارات الشمالية: الفارس للسيارات المستعملة Al Faris Used Cars، للتميز في رعاية العملاء وتقديم خدمات عالية الجودة.

جائزة أفضل معرض سيارات الإيجار الفارهة: روتانا ستار لتأجير السيارات Rotana Star Rent A Car، للأداء المتميز في قطاع تأجير السيارات الفاخرة.

جائزة أفضل معرض سيارات الإيجار الاقتصادية: ثرفتي لتأجير السيارات Thrifty Car Rental، لتقديم خدمة استثنائية وأداء قوي في قطاع الإيجار الاقتصادي.

جائزة أفضل معرض للتميز في المزادات: بريتكار Britcar، للأداء المتميز والابتكار في مزادات السيارات.

جائزة أفضل معرض للعام - الدائرة البلاتينية / دبي: نوفي اتوماكس للسيارات Novi Automax Motors، للأداء الشامل المتميز وقيادة السوق.

جائزة أفضل معرض للعام - الدائرة البلاتينية / الإمارات الشمالية: محمد وحيد للسيارات المستعملة، للتميز في إدارة الوكالات وتعزيز التفاعل مع العملاء.

جائزة أفضل معرض للعام - الدائرة الذهبية / دبي: جي تي أيه للسيارات GTA، للأداء التجاري القوي وتحقيق مستويات عالية من رضا العملاء.

جائزة أفضل معرض للعام - الدائرة الذهبية / الإمارات الشمالية: هاني جيدوشا موتورز Honey Jidosha Motors، للتميز في المبيعات والخدمات والمشاركة المجتمعية.

تستند جوائز دوبيزل للسيارات 2025 إلى رؤى مستندة إلى البيانات وأداء المنصة، لتكريم الشركات التي لا تقتصر قوتها على الأداء الحالي فحسب، بل تمتلك القدرة على النجاح في مستقبل شراء وبيع السيارات في الإمارات. ومن خلال هذه المبادرات، تعزز دوبيزل دورها كشريك طويل الأمد للصناعة، داعمةً للنمو والشفافية ورفع المعايير في السوق.