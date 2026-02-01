«دبليو كابيتال» أكثر شركة إماراتية مبيعًا لمشروعات «ديار» في 2025

تصدرت شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، أكثر شركة إماراتية مبيعًا لمشروعات شركة ديار للتطوير في عام 2025.

وقال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، إن هذا الإنجاز يعكس جهود التسويق الناجحة لدى الشركة واستراتيجيتها التي تتواكب مع متطلبات السوق بالترويج لأفضل المشاريع السكنية والتجارية في السوق الإماراتية.

وأوضح الزرعوني، أن تكريم «ديار للتطوير» الرائدة في مجال التطوير العقاري يؤكد نجاح هذه الاستراتيجية والتي تتطور بتطور سوق العقارات في دبي.

وأشار إلى أن «ديار» شهدت نموًا كبيرًا منذ تأسيسها في عام 2002، حيث أصبحت من أبرز الشركات في القطاع ضمن المنطقة، كما تتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في السوق، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المنطقة.

وتابع الزرعوني: «تشكل ديار مزودًا شاملًا للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء».

ومن جهة أخرى، أكد الزرعوني، على أن «دبليو كابيتال» تواصل تفوقها داخل سوق دبي عامًا تلو الآخر منذ إطلاقها قبل نحو عقدين من الزمان، لافتًا إلى النجاح في تنفيذ استراتيجية النمو المستدام لتحقيق التميز في قطاع الوساطة العقارية في دبي.

وكشف الزرعوني، عن أن شركته تستهدف تسجيل نمو سنوي في عدد العملاء عبر وسائل الترويج المتعارف عليها وتنظيم المعارض العقارية للترويج لمشاريع كبرى الشركات العقارية في دبي.

وأشار إلى حرص الشركة على تقديم الدعم الاستشاري بحكم الخبرات المتراكمة، إلى جانب الحرص على الارتقاء بالقطاع العقاري داخل الإمارة، ونشر الثقافة العقارية والعمل على جذب مستثمرين أجانب، وضخ استثمارات في القطاع الأنشط في دبي، هذا بجانب التزامنا بالقوانين والتنظيمات وشرف المهنة.

وأفاد وليد الزرعوني، بأن «دبليو كابيتال» وضعت هدفًا بالتواجد بقوة ضمن أفضل شركات الوساطة العقارية الوطنية خلال الأعوام المقبلة، بدعم خطط التوسع للشركات العقارية في الدولة.

وأشار إلى أن الشركة تركز على زيادة الزخم الشرائي للأفراد والشركات مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة المتاحة في السوق الذي ما زال يسلك مسارًا صاعدًا على المدى المتوسط.

وأوضح الزرعوني، أن المشاريع العقارية تشجع على توسع الأنشطة المصاحبة مثل قطاع الوساطة، مما يمنح الشركة فرص نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى مبيعات السوق العقارية في دبي وصلت لمستوى قياسي بلغ 682.5 مليار درهم بارتفاع سنوي نسبته 31%.