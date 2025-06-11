كلية تتر للأعمال تطلق منحاً دراسية كاملة لمبدعي المحتوى في الإمارات

أعلنت كلية تتر للأعمال، إحدى المؤسسات الرائدة في إحداث التغيير في مجال التعليم عالمياً، عن إطلاق برنامج لمنح دراسية كاملة لمبدعي المحتوى في الإمارات العربية المتحدة ممكن لديهم مليون متابع أو أكثر على منصات التواصل الاجتماعي. هذه المنحة بمثابة فرصة استثنائية للانضمام إلى دفعة 2026 لبرنامج البكالوريوس في الإدارة والتكنولوجيا.

تغطي المنحة ما يقرب من 100% من الرسوم الدراسية للبرنامج الذي يمتد لأربع سنوات، بتكلفة تبلغ حوالي 857,476.29 درهم، كما تعد هذه المنحة الخاصة والتي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى العالمي لمبدعي المحتوى الرقمي، فرصة لتمكينهم من تحويل تأثيرهم على منصات التواصل الاجتماعي إلى أعمال تجارية ناجحة أثناء الدراسة في سبعة أماكن حيوية تشمل الإمارات العربية المتحدة، والهند، وسنغافورة، وغانا، والولايات المتحدة، والبرازيل، وأوروبا.

بالنسبة لمبدعي المحتوى الذين يشكلون التوجهات السائدة في مجالات نمط الحياة، والتكنولوجيا، والشئون المالية، أو التعليم الترفيهي، يعد هذا البرنامج منصة انطلاق لبناء عدد من المشاريع المستدامة التي تدر دخولاً مالية على أصحابها.

المشاركون في البرنامج سوف يتعلمون كافة الطرق التي تمكنهم من تحقيق مكاسب مالية عبر منصاتهم، كما سيتعلمون الكثير حول كيفية إطلاق المنتجات، وتوسيع نطاق علاماتهم التجارية على المستوى العالمي، من خلا تلقي دروساً تعليمية في مؤسسات رائدة مثل المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT)، والجامعة الوطنية في سنغافورة (NUS)، وجامعة كورنيل في (الولايات المتحدة الأمريكية).

من خلال الانخراط في دائرة واسعة من الأسواق المتنوعة، بدءً من مراكز الابتكار في سنغافورة إلى المراكز الإبداعية في ميلانو، سيكتسب المبدعون رؤى جديدة تمكنهم من جذب الجماهير على المستوى العالمي ومن ثم تعزيز نمو وتطوير أعمالهم. كما سيستفيد المشاركون مما يتلقونه من توجيه وإرشاد من قبل أعضاء هيئة التدريس في جامعات مثل هارفارد، وميت، وإنسيد، بالإضافة إلى قادة في القطاع الصناعي من شركات رائدة مثل سوفت بنك، وناسا، وإستي لودر، مما يوفر لهم الأدوات اللازمة لتحويل تأثيرهم على منصاتهم إلى مشاريع مؤثرة ورابحة.

وقال براثام ميتال، مؤسس كلية تتر للأعمال: «هذه المنحة ترى بما لا يدع للشك مجالً أن التأثير هو أحد أقوى العملات في العالم الحديث، فلقد رأينا مبدعي المحتوى وهم منهمكون في العمل الجاد، وشاهدناهم وهم يبنون إمبراطوريات من غرف نومهم، ويتحدون الخوارزميات لزيادة أعداد متابعيهم عل منصاتهم. ومن ثم فلابد أن تأتي الخطوة التالية والمتمثلة في تعليمهم كيفية تحويل هذا التأثير إلى قيمة حقيقية متمثلة في منتجات، ومنصات، وشركات.» أضاف ميتال أن هذه المنحة هي طريقتنا لدفع هذا الجهد إلى المستوى العالمي، من خلال منح المبدعين فرصة التعلم من الأفضل، والسفر حول العالم، وتحويل منصاتهم إلى أعمال تجارية تغير قواعد اللعبة.

يمكن لمبدعي المحتوى المؤهلين الذين يحظون بمليون متابع أو أكثر على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي تقديم طلباتهم عبر موقع كلية تتر، مع إرفاق مجموعة أعمالهم، ومقاييس المتابعين الموثقة، وبيان الغرض الذي يوضح رؤيتهم التجارية. سوف يتم اختيار المرشحين من خلال عملية تقييم تحكمها معايير دقيقة وصارمة تشمل مراجعة الطلبات، وإجراء المقابلات الشخصية، لتحديد الأشخاص ممن لديهم القدرة على بناء أعمال تجارية على المستوى العالمي، وسوف يخطر المقبولين بحلول يونيو2025، قبل موعد انطلاق البرنامج في 2026.