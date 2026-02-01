«مرسيدس - بنز» تتعاون مع «إنفيديا» و«أوبر» لتطوير منظومة سيارات الأجرة ذاتية القيادة

تقود «مرسيدس-بنز» عصراً جديداً من القيادة الآلية من خلال تسريع تطوير منظومة متكاملة لسيارات الأجرة ذاتية القيادة. واستناداً إلى إرثها العريق في الابتكار، اختارت الشركة الفئة S الجديدة لتكون المركبة المثالية لهذا التوجه، إذ تجمع بين الفخامة والسلامة والتكنولوجيا المتقدمة. ويتيح الطراز الرائد ما يعرف بـ«التشغيل الآمن عند الأعطال»، حيث يدمج أنظمة احتياطية للتوجيه والكبح والحوسبة وإمدادات الطاقة، ومع نظام التشغيل MB.OS، يشكل منصة انطلاق مثالية لخدمات التنقل ذاتية القيادة في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

ويتطلب إنشاء منظومة مفتوحة لسيارات الأجرة ذاتية القيادة الاستعانة بأفضل العقول في القطاع. ولهذا السبب، تدفع مرسيدس-بنز بتطوير أنظمة القيادة الذاتية من المستوى الرابع عبر مشاريع متعددة حول العالم بالتعاون مع شركاء رائدين، مستفيدة من الإمكانات التي يوفرها نظام التشغيل المملوك لها MB.OS.

وقال يورغ بورزر، عضو مجلس إدارة مجموعة مرسيدس-بنز والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، التطوير والمشتريات: تعد مرسيدس - بنز رائدة في مجال القيادة الذاتية الآمنة. وتمثل الخطوة التالية ضمن خارطة طريقنا تمكين تجربة سيارات أجرة ذاتية القيادة بالاعتماد على الفئة S الجديدة. ولتحقيق هذا الهدف، نعمل إلى جانب شركاء رواد في القطاع. وبالنسبة لنا، تشكل هذه الشراكات بداية دخول مرسيدس - بنز إلى سوق سيارات الأجرة ذاتية القيادة، مع الفئة S ونظام MB.OS كمنصة متكاملة.

وتتعاون مرسيدس - بنز مع «إنفيديا» لتطوير منظومة سيارات أجرة ذاتية القيادة بالشراكة مع «أوبر»، بالاعتماد على الفئة S الجديدة. وستقوم «إنفيديا» بتطبيق بنية NVIDIA DRIVE Hyperion وحزمة البرمجيات الكاملة NVIDIA DRIVE AV للقيادة الذاتية من المستوى الرابع، على أن يتم تعزيزها بنماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة NVIDIA Alpamayo، وأدوات المحاكاة، ومجموعات البيانات، بهدف توفير قيادة ذاتية قائمة على الاستدلال وبنهج «السلامة أولاً». وتربط مرسيدس - بنز و«إنفيديا» شراكة قوية في مجال تطوير القيادة الآلية، حيث تستخدم خبرات «إنفيديا» في تطوير البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لدعم الجيل الجديد من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة لدى مرسيدس - بنز.