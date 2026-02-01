سوق دبي الحرة تسجل مبيعات قياسية بلغت 858.21 مليون درهم

أعلنت سوق دبي الحرة عن تسجيل مبيعات هي الأعلى في تاريخها لشهر يناير بقيمة 858.21 مليون درهم (235 مليون دولار)، بزيادة قدرها 18.53% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليحل يناير 2026 في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أفضل الأشهر أداء من حيث حجم المبيعات في مسيرة السوق بعد ديسمبر 2025 الذي سجل مبيعات قدرها 922.77 مليون درهم (252.81 مليون دولار)، ونوفمبر 2025 بمبيعات بلغت 876.56 مليون درهم (240.16 مليون دولار).

وتم تسجيل أعلى مبيعات خلال الشهر في 31 يناير بقيمة 35.6 مليون درهم (9.76 ملايين دولار)، في مؤشر واضح على استمرار زخم النمو الذي أعقب عاماً حافلاً بالأرقام القياسية في «سوق دبي الحرة».

وحافظت مبيعات السوق على معدل نمو يفوق وتيرة حركة المسافرين في مطار دبي الدولي (من المقرر أن تصدر «مطارات دبي» الأرقام النهائية لأعداد المسافرين في وقت لاحق من الشهر الجاري) وسط تقديرات بارتفاع قدره 13.5%.

أفضل أداء

وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: «سعداء بهذه الانطلاقة القوية في مستهل عام 2026، وبتسجيل أفضل أداء لنا على الإطلاق خلال يناير، عقب عام حافل بالأرقام القياسية. وما يعزز تفاؤلنا بعام واعد، هو نمو المبيعات على نحو تجاوز بشكل ملحوظ نمو أعداد المسافرين، الأمر الذي يعكس ارتفاعاً لافتاً في متوسط الإنفاق لكل مسافر واستمرار الطلب القوي عبر فئات السلع الرئيسة وتعزيز نمو المبيعات في جميع المناطق الجغرافية الرئيسة. وأشكر فريق عمل سوق دبي الحرة، على عملهم الدؤوب والتزامهم الثابت بتقديم أرقى خدمات التسوق لعملائنا واستمرار زخم أداء العام الماضي وصولاً إلى يناير 2026».

نمو المبيعات عبر مختلف أنواع السلع

وسجلت العديد من السلع الرئيسة نمواً ملحوظاً، وفي مقدمتها المشغولات الذهبية التي حققت زيادة قدرها 45.74%، بمبيعات بلغت 104 ملايين درهم. وجاءت الأزياء في المرتبة الثانية بنمو قدره 36.68%، وبمبيعات تقارب الـ 82 مليون درهم. بينما ارتفعت مبيعات الإلكترونيات 36.61% بعد تسجيلها 65 مليون درهم. أما مبيعات المجوهرات الثمينة فقد حققت أعلى معدل نمو بين الفئات بواقع 69.51%، بمبيعات بلغت 28 مليون درهم.

كما حققت السلع الأخرى مكاسب قوية أيضاً، بما فيها العطور التي ارتفعت مبيعاتها 13.61% محققة 147 مليون درهم، والسكاكر والحلويات التي قفزت مبيعاتها 15.35%، مسجلة 80.69 مليون درهم. بينما حققت مستحضرات التجميل زيادة قدرها 7.67% بعد تسجيلها 40 مليون درهم، وارتفعت مبيعات ساعات اليد 30.94% لتصل إلى 33 مليون درهم، وسجلت المأكولات الفاخرة الجاهزة نمواً بواقع 8.36%، مسجلة 27.77 مليون درهم.

شكولاتة دبي

سجلت مبيعات شوكولاتة دبي في سوق دبي الحرة 36 مليون درهم في يناير 2026، حيث بيع 83 طناً، بالمقارنة مع 24 مليون درهم و42 طناً في يناير 2025، في مؤشر على استمرار تطور هذه السلعة الفرعية ونمو مبيعاتها المطرد.

وسجلت متاجر الأزياء نتائج مميزة، حيث ارتفعت مبيعات السوق في الصالتين (A) و(B) 56%، مع تحقيق متوسط مبيعات يومية قياسية بلغ 3.4 ملايين درهم، فيما حقق متوسط قيمة المعاملة رقماً قياسياً بواقع 8.820 درهماً.

على صعيد المناطق الجغرافية لمتعاملي السوق الحرة من المسافرين، تصدرت أوروبا وروسيا قائمة أعلى نمو للمبيعات بارتفاع قدره 35% و36% على التوالي، تلتها أفريقيا بزيادة لافتة بلغت 29%، فالأمريكتان 22.5%، وشبه القارة الهندية 11%، والشرق الأقصى 10.5%، والشرق الأوسط 5.3%.