معرض جواهر الإمارات يستقطب كبار المقتنين بقطع نادرة وتصاميم استثنائية

يواصل معرض جواهر الإمارات 2026، فعالياته في مركز إكسبو الشارقة، بدعم من «غرفة تجارة وصناعة الشارقة»، وسط إقبال لافت للزوار، يعكس المكانة التي حققها الحدث على خارطة المعارض المتخصصة في صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة، إقليمياً ودولياً، بمشاركة عالمية واسعة.

وتشهد أروقة المعرض الذي يختتم، غداً الأحد، حراكاً متواصلاً من الزوار والمهتمين والمتخصصين، الذين يتوافدون لاستكشاف ما تقدمه المنصات المشاركة من تشكيلات فريدة، ومفاجآت وعروض مميزة، حيث يجد الزائر نفسه أمام مشهد آسر، يجمع بين روعة التصاميم العصرية، وأصالة الحرفيين الماهرين، في تجربة تسوق واستكشاف تستقطب عشاق المجوهرات والأحجار الكريمة إلى الشارقة.

تنافسية عالمية وريادة

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن الإقبال الجماهيري الكبير، والمشاركة الدولية الواسعة في المعرض، يعكسان الثقة المتنامية التي يحظى بها الحدث في أوساط صنّاع المجوهرات والمتخصصين والمقتنين، على حدٍّ سواء، مشيراً إلى مكانة المعرض كمنصة استراتيجية متكاملة، تخدم قطاع الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، إلى جانب دعم سلسلة القيمة بالكامل، بدءاً من الابتكار والتصميم، مروراً بالإنتاج والصياغة، وصولاً إلى التسويق وبناء العلاقات التجارية المباشرة بين العلامات العالمية والسوق الإقليمي.

وأضاف سعادة سيف محمد المدفع، أن إطلاق الجناح الفاخر هذا العام، شكّل نقلة جديدة للحدث، إلى مستوى يعزز التنافسية العالمية لمعروضاته، من خلال رفع القدرة على استقطاب شريحة متميزة من كبار المشترين وخبراء الصناعة، فضلاً عن زيادة حجم المشاركة الإيطالية، واستقطاب عارضين من أعرق دور التصميم، ليؤكد المعرض دوره في الأجندة الدولية لمعارض المجوهرات المتخصصة، ويتماشى مع التوجهات الاقتصادية لإمارة الشارقة نحو التنويع الاقتصادي، والاستثمار في الصناعات الإبداعية، التي تقدم قيمة مضافة عالية، وتعتمد على الابتكار والمهارة.

الجناح الفاخر نافذة على عالم المجوهرات الرفيعة

شكّلت نسخة هذا العام من المعرض، محطة مهمة مع إطلاق «الجناح الفاخر» (Luxury Pavilion)، الذي يمثل منصة عرض مخصصة للعلامات التجارية الراقية والمجوهرات الرفيعة، حيث جرى تصميم الجناح ليضم إبداعات نخبة حصرية من المصممين ودور الفخامة العالمية، ويسلط الضوء على الحرفية الاستثنائية، والمجموعات النادرة التي تُعرض في منصات عالمية كبرى.

ويستقطب الجناح الفاخر شريحة متميزة من الزوار، تضم المقتنين البارزين وكبار المشترين وخبراء الصناعة، الأمر الذي أسهم في تعزيز موقع المعرض بقوة، ضمن المشهد العالمي للمجوهرات الفاخرة، وحقق «الجناح الفاخر» إقبالاً استثنائياً من الزوار، وتحول إلى مقصد لعشاق الاقتناء النوعي.

وشملت المعروضات في هذا الجناح المتميز، المجوهرات الرفيعة التي تمثل قطعاً فريدة من نوعها، وتعتمد على أحجار كريمة بأوزان قيراط مرتفعة، إضافة إلى الساعات الفاخرة التي تضم إصدارات محدودة من الساعات السويسرية والعالمية، المحتوية على تعقيدات ميكانيكية متقدمة، ومرصعة بالألماس، فضلاً عن أطقم العرائس الملكية المصممة خصيصاً للمناسبات الكبرى، والتي تجمع بين الألماس الأبيض النقي واللؤلؤ والأحجار الملونة، في تشكيلات آسرة.

أما القطع النادرة فتحتل مكانة خاصة في الجناح، حيث تُعرض قطع تضم الألماس الملون بدرجاته الوردية والصفراء النادرة، التي يطلبها المقتنون كاستثمار طويل الأمد، إلى جانب مجموعات التراث المُحدَّثة، التي استُخدمت فيها تقنيات صياغة قديمة، مع أحجار استُخرجت من مناجم تاريخية باتت مغلقة، وكذلك اللؤلؤ الطبيعي الفريد، مع التركيز على لآلئ الخليج الطبيعية، ذات الأحجام الاستثنائية واللمعان، المعروف بـ «الجيوان»، الذي يميز لآلئ هذه المنطقة عن غيرها.

حضور قوي للأجنحة الإيطالية

تُعد المشاركة الإيطالية في نسخة هذا العام، الأقوى في تاريخ المعرض، إذ يشارك ستة وثلاثون عارضاً إيطالياً، يمثلون أعرق دور صياغة المجوهرات، في بلد يُعتبر أحد أهم مراكز صناعة المجوهرات عالمياً. وتتركز معروضات الجناح الإيطالي في ثلاثة محاور رئيسة، تعكس تنوع التصاميم الإبداعية الإيطالية.

ويأتي ذهب فيتشنزا (Vicenza Gold)، في صدارة التصاميم الإيطالية، حيث تُعرض مشغولات ذهبية من عيار ثمانية عشر واثنين وعشرين قيراطاً، بتصاميم هندسية حديثة، تشتهر بها إيطاليا، وتجعلها مرجعاً عالمياً في هذا المجال، كما يحضر المرجان الأحمر (Red Coral) بقوة، من خلال شركات متخصصة قادمة من منطقة «توري ديل غريكو» الشهيرة، والتي تقدم مجوهرات مرجان نادرة، منحوتة يدوياً، بإتقان يعكس خبرة متوارثة عبر الأجيال. وتميز محور آخر من التصاميم الإيطالية في المعرض بالاستخدام المبتكر للأحجار الملونة، كالتوباز والزمرد والياقوت، بتصاميم «الموزاييك» الإيطالية الشهيرة، التي تمزج بين الفن والحرفة في قالب بصري فريد.

ويواصل المعرض استقبال زواره من الساعة الواحدة ظهراً حتى العاشرة من مساءً يوم غدٍ الأحد، قبل أن يسدل الستار على فعالياته، بعد أن حقق زخماً جماهيرياً لافتاً، وقدم للزوار تجربة متكاملة، جمعت بين التسوق والاستكشاف والتعلم، في مشهد يؤكد أن الشارقة باتت وجهة عالمية لصناعة المجوهرات والأحجار الكريمة، وقادرة على استقطاب أرفع العلامات، وأمهر الصائغين من مختلف أنحاء العالم.