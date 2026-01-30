تراجع الأسهم الأمريكية.. ومؤشر «ستوكس الأوروبي» بأطول سلسلة صعود منذ 2021

تراجعت الأسهم الأمريكية في بورصة «وول ستريت» الجمعة، مع تقييم المستثمرين آفاق السياسة النقدية بعد ترشيح الرئيس دونالد ترامب، لـ«كيفن وارش» لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب استمرار الضغوط بقطاع التكنولوجيا.

وخلال التعاملات انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.82% أو 115 نقطة إلى 48955 نقطة، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً 0.53% أو 15 نقطة إلى 6953 نقطة، كما تراجع «ناسداك» 0.74% أو 79 نقطة إلى 23605 نقاط.

واستمرت الضغوط في قطاع التكنولوجيا مع هبوط سهم «أبل» 1.14% إلى 255.34 دولاراً، بعد أن حذر «تيم كوك» الرئيس التنفيذي لصانعة «آيفون» من تأثر هامش ربح الشركة بسبب النقص العالمي في المعروض من رقائق الذاكرة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترشيح كيفن وارش لرئاسة الفيدرالي خلفاً لـ«جيروم باول»، مما يرجح هدوء المخاوف بشأن استقلالية البنك في إدارة شؤون السياسة النقدية.

وشغل «وارش» سابقاً عضوية مجلس محافظي الفيدرالي، ويُعرف عنه توجهه المُشدد بشأن التضخم، ورغم احتمال أن يدفع «وارش» باتجاه خفض الفائدة على المدى القريب تنفيذاً لرغبة «ترامب»، إلا أن الأسواق ترى أنه لن يتبع توجيهات الرئيس دائماً بشأن تكاليف الاقتراض.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية استقرار التضخم السنوي لأسعار المنتجين عند 3% خلال ديسمبر، لكن المؤشر العام ارتفع 0.5% بعد زيادته 0.2% في نوفمبر، مما يعني تسارع وتيرة نمو تكاليف الإنتاج.

وارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة، لتسجل مكاسب أسبوعية وشهرية، وسط متابعة المستثمرين موسم نتائج الأعمال إلى جانب التطورات الجيوسياسية والتجارية.

وزاد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.64% إلى 611 نقطة، ليرتفع 0.44% على مدار الأسبوع، ويسجل مكاسب للشهر السابع على التوالي، بلغت 2.5% في يناير، في أطول سلسلة منذ عام 2021.

وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.51% إلى 10223 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 0.79%، ويعزز مكاسبه على مدار يناير إلى 2.74%، ليرتفع للشهر السابع على التوالي في أطول سلسلة منذ أكثر من 12 عاماً.

وزاد مؤشر «داكس» الألماني، 0.94% إلى 24538 نقطة، وعلى الرغم من تحمله خسارة أسبوعية بنسبة 1.45%، لكنه أنهى الشهر مرتفعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.20% وارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي 0.68% إلى 8126 نقطة، لكنه تراجع 0.20% على مدار الأسبوع، و0.84% في يناير.

وجاء الأداء اليومي الإيجابي لأسواق القارة العجوز بدعم من صدور بيانات أظهرت نمو اقتصاد منطقة اليورو 1.3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2025، متجاوزاً التوقعات عند 1.2%.