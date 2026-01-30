«غرف دبي» تبحث تعزيز التجارة والاستثمار مع مقاطعة أونتاريو الكندية

استضافت غرف دبي في مقرها مؤخراً وفداً رفيع المستوى برئاسة تريفور جونز، وزير الزراعة في مقاطعة أونتاريو الكندية، بهدف بحث سبل تعزيز فرص التجارة والاستثمار البينية وتطوير العمل الاقتصادي المشترك.

وبحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، تم خلال الاجتماع مع الوفد الزائر مناقشة الارتقاء بالتعاون الثنائي في مجموعة من القطاعات، وفي مقدمتها التكنولوجيا الغذائية والزراعية، إلى جانب تنمية حركة الاستيراد والتصدير بين دبي ومقاطعة أونتاريو، إلى جانب الدعم الذي تقدمه غرف دبي للشركات الكندية لتنمية وتوسيع أعمالها في المنطقة انطلاقاً من دبي.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «نحرص على المساهمة الفاعلة بتطوير علاقات اقتصادية قائمة على الشراكة الفاعلة والاستثمار طويل الأمد بين دبي ومختلف دول العالم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكانة دبي كمحور عالمي رئيسي للتجارة والأعمال. ونواصل العمل على توسيع شبكة شركائنا الدوليين، واستكشاف فرص استراتيجية تعزز من تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري».

وأضاف معاليه: «تشكل العلاقات الاقتصادية بين دبي وكندا نموذجاً ناجحاً للتعاون القائم على القيم المشتركة والرؤى المتقاربة نحو اقتصاد متنوع ومستدام. ونحن حريصون على تطوير هذا التعاون ليشمل قطاعات جديدة ومجالات مبتكرة تخدم المصالح المتبادلة».

سلاسل التوريد





وشهد الاجتماع استعراض الموقع الاستراتيجي لدبي باعتبارها مركزاً عالمياً للأمن الغذائي وإدارة سلاسل التوريد على المستوى العالمي، فضلاً عن تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة والتي تشكل بوابة مثالية للاستفادة من آفاق النمو الواعدة والمتنوعة بالنسبة للشركات الكندية بشكل عام وشركات مقاطعة أونتاريو بشكل خاص، بالإضافة إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الكندية إلى دبي في قطاعات معالجة الأغذية والخدمات اللوجستية.يذكر أن قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وكندا بلغت 10.2 مليارات درهم العام 2024 ومع انضمام 1,042 شركة كندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام 2025، بلغ إجمالي عدد الشركات الكندية النشطة المسجلة بعضوية الغرفة 4673 شركة بنهاية العام الماضي. الأمر الذي يعكس الجاذبية المتنامية لدبي لدى الشركات والمستثمرين الكنديين، باعتبارها قاعدة استراتيجية ومثالية للتوسع الإقليمي والعالمي.وكانت غرفة دبي العالمية قد افتتحت خلال العام الماضي مكتباً تمثيلاً لها بمدينة تورونتو، عاصمة مقاطعة أونتاريو، وذلك بهدف دعم الشركات في كل من دبي وكندا، بالإضافة عن الترويج للمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال.