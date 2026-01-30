⁨عقاري الشارقة ومصرف الشارقة الإسلامي يطلقان خدمات الرهن إلكترونياً

أبرمت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة مذكرة تعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي، لتفعيل الربط الإلكتروني المباشر بين الطرفين، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتطوير الخدمات العقارية والمصرفية، وتسهيل إجراءات الرهن العقاري عبر منظومة رقمية متكاملة، انسجاماً مع توجهات حكومة الشارقة في التحول الرقمي وتقديم خدمات ذكية ومترابطة.

وحضر عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، ومحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، مراسم توقيع المذكرة بين عبد العزيز آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وعبيد سيف بن خادم، رئيس إدارة الرهونات وعلاقات المساهمين بمصرف الشارقة الإسلامي.

وتهدف الاتفاقية إلى تبسيط وتسريع الإجراءات المرتبطة بالخدمات العقارية ذات الصلة بالتمويل المصرفي، من خلال إتاحة تنفيذ معاملات الرهن العقاري إلكترونياً، بما يشمل تسجيل عقود الرهن وتعديلها وإلغائها وفك الرهن، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقليص الوقت والجهد على المستثمرين والمتعاملين.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن مصرف الشارقة الإسلامي من الاستفادة من النظام الإلكتروني لدائرة التسجيل العقاري لإجراء عمليات الاستعلام والتحقق والمطابقة إلكترونياً، وفقاً للأدوار والصلاحيات المعتمدة، وبما يتماشى مع الأطر التشريعية المعمول بها. كما سيتم اعتماد أحدث بروتوكولات التشفير وأعلى معايير أمن وحماية البيانات، بما يضمن سرية ودقة وسلامة المعلومات المتبادلة بين الطرفين.

بيئة الأعمال

وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية في تطوير بيئة الأعمال العقارية بالإمارة، وتعزز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وسهولة ممارسة الأعمال. وأضاف أن تمكين البنوك من الوصول المباشر إلى النظام الإلكتروني للدائرة يعكس التزامها بتقديم خدمات عقارية قائمة على الشفافية والدقة وسرعة الإنجاز.

وأشار إلى أن التعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي يسهم أيضاً في استقطاب مستثمرين وعملاء جدد، من خلال منظومة التحول الإلكتروني التي تتيح للمستثمرين إتمام معاملاتهم العقارية بسهولة ويسر، وتقليل الوقت والجهد، بما يعزز الثقة ويحفز النشاط العقاري في الإمارة الباسمة.

من جانبه، قال محمد عبدالله، «تأتي الاتفاقية في إطار التزام مصرف الشارقة الإسلامي بدعم توجهات حكومة الشارقة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، لاسيما في قطاع التسجيل العقاري والتمويل العقاري، ويجسد هذا التعاون مع دائرة التسجيل العقاري حرصنا على تسخير الحلول الرقمية المتقدمة لتسهيل إجراءات الرهن العقاري، وتعزيز كفاءة العمليات، والارتقاء بتجربة المتعاملين».

وأضاف: «إن اعتماد النظام الإلكتروني الموحد لتسجيل وإدارة معاملات الرهن العقاري يعكس تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمصرفي، ويؤكد التزامنا بتطبيق أعلى معايير الحوكمة وحماية البيانات، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المصرفية. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى الإسهام في دعم استدامة وتطوير القطاع العقاري وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في إمارة الشارقة».