«دينيز» و«صينيون» تطلقان «09 لايف ريزيدنسز» في دبي لاند

بعد النجاح اللافت لمشروع مساكن لايف 08 واقترابه من التسليم، أعلنت شركة دنيز، المطوّر العقاري الصاعد في دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة صينيون العقارية، إحدى أبرز شركات إدارة وتطوير المشاريع العقارية في الإمارات، وبالشراكة مع عملاق التصميم المعماري في الشرق الأوسط Mimar، عن الإطلاق الرسمي لمشروعها الجديد: سلسلة إنفينيتي لايف – مساكن لايف 09، وذلك خلال حفل ضخم أُقيم دبي.

ويقع المشروع في منطقة مجمع دبي لاند السكني، حيث يُتوقع أن يشكّل علامة معمارية بارزة وأحد أهم المشاريع السكنية في سوق العقارات في دبي الذي يشهد نمواً قياسياً وتاريخياً. ويأتي المشروع كمنظومة سكنية متكاملة تجمع بين جماليات العمارة الحديثة ومتطلبات الحياة الحضرية العملية، ليقدّم مجتمعًا سكنيًا عالي الجودة يلبي احتياجات سكان المدن المعاصرين. ويتميز موقع المشروع بقربه من واحة دبي للسيليكون، ضمن أحد المحاور الخمسة الرئيسية لخطة دبي الاقتصادية D33، ما يجعله فرصة جذابة لكل من المستثمرين الراغبين بالدخول إلى سوق دبي العقاري بمتطلبات متوسطة، وكذلك للمستخدمين النهائيين.

وشهد حفل الإطلاق حضورًا واسعًا ضمّ ممثلين عن أكثر من 800 جهة عقارية، إلى جانب أكثر من 20 وسيلة إعلام محلية، حيث اجتمع الحضور لمتابعة هذا الحدث المفصلي في مسيرة التطوير العقاري. وقد عكس التفاعل الكبير والقاعة المكتظة الاهتمام المتزايد بالسوق وثقة المستثمرين بمشروع مساكن لايف 09.

وخلال كلمته في الحفل، قال نائب رئيس شركة دنيز، إسلام حسن: مشروع مساكن لايف 09 ليس مجرد مشروع سكني، بل هو أسلوب حياة جديد. ففي الوقت الذي نقترب فيه من تسليم مشروع مساكن لايف 08 نطلق اليوم مشروع مساكن لايف 09 بكل فخر، كما نعتزم طرح مشروع مساكن لايف 09 خلال الربع الثاني من هذا العام. نحن نضع خبرات تراكمت عبر عقود في تطوير منتجات عملية ومناسبة للسوق، ونقدّمها اليوم إلى دبي.

وقد تولّت شركة Mimar، إحدى أكبر شركات التصميم والإشراف المعماري في الشرق الأوسط، تصميم المشروع والإشراف عليه، ليعكس رؤية معمارية حديثة بوحدات سكنية نادرة من حيث التخطيط والكفاءة. في المقابل، تقود صينيون العقارية عمليات البيع والتسويق من خلال فريق محترف يعتمد استراتيجيات دقيقة ومدروسة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة صينيون العقارية، جوي: اخترنا تجديد شراكتنا مع دنيز لنكون الشريك العالمي لمبيعات مشروع مساكن لايف 09، وذلك لتوافق الرؤى بين الجانبين. دنيز تبدأ أعمال البناء قبل إطلاق المبيعات، وتقدّم تصاميم متميزة، وجداول تسليم سريعة، وأسعارًا مدروسة، وهي عوامل أساسية أسست لشراكة قوية ومستدامة.

ومع استمرار نمو سوق العقارات في دبي، يمثّل إطلاق مشروع مساكن لايف 09 محطة جديدة في مسار التعاون الدولي وتطوير المشاريع السكنية الاستثمارية، وسط توقعات بأن يصبح المشروع المنتج السكني الرائد في منطقة مجمع دبي لاند السكني خلال المرحلة المقبلة.