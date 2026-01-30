صندوق الاستثمار الثالث لـ CedarBridge يبدأ الاستثمار في منطقة الخليج

أعلنت شركة CedarBridge شركاء رأس المال أن صندوقها الثالث للاستثمار في الأسهم الخاصة، سيداربيردج النمو المرتفع الثالث (CBHG III)، قد بدأ نشاطه الاستثماري، مما يمثل استمرارًا لخطة استراتيجية تعمل الشركة على بنائها وتنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من عقد من الزمان. تدير CBHG III شركة إدارة صناديق مملوكة بالكامل، وهي أكسس بريدج فينتشرز ليميتد، وهي شركة إدارة صناديق خاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة.

يمثل CBHG III المرحلة التالية من نهج CedarBridge في بناء المنصة، والذي يركز على الاستحواذ على شركات رفيعة المستوى في مجالات التعليم والرعاية الصحية والجمال والعافية والحيوانات الأليفة وغيرها من الخدمات الاستهلاكية والتوسع فيها. تعمل هذه المنصة على نشر رأس المال بشكل نشط وتستفيد من قوة الدفع والإنجازات السابقة والقدرات التشغيلية التي تم تأسيسها من خلال الاستثمارات الماضية.

وتعكس هذه الاستمرارية التزام CedarBridge طويل الأمد بالتنمية في دول مجلس التعاون الخليجي وقناعتها بأن أفضل طريقة لتنفيذ استراتيجيات الأسهم الخاصة المنضبطة هي من خلال نماذج قابلة للاستنساخ وفرق عمل ذات خبرة ومشاركة فاعلة.

يتم إطلاق CBHG III على خلفية التحول الهيكلي الجاري في جميع أنحاء الخليج. تعمل الاستراتيجيات الوطنية مثل ورؤية الإمارات العربية المتحدة 2031، ورؤية الكويت 2035 على تسريع التحول نحو اقتصادات متنوعة يقودها القطاع الخاص، مما يخلق طلبًا مستدامًا في جميع قطاعات الخدمات الأساسية.

يستمر النمو السكاني وارتفاع الدخل المتاح والإصلاحات المرتبطة بالسياسات في دعم الفرص طويلة الأجل في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية. تستفيد هذه القطاعات من قوة الطلب الدائمة، وانخفاض معدل الاختراق، وزيادة التوقعات فيما يتعلق بالجودة والحجم، مما يجعلها مجالات جذابة لاستثمار رأس المال على المدى الطويل.

بالنسبة لمستثمري الأسهم الخاصة، تدعم هذه الديناميكيات بناء منصات واسعة النطاق تتمتع بقدرة قوية على توفير السيولة النقدية، والرافعة التشغيلية، والعديد من مسارات الخروج.

سيستثمر صندوق CBHG III بشكل أساسي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تخصيص ما يصل إلى 35% من رأس المال لفرص مختارة في المملكة المتحدة وأوروبا، مستفيداً من مسارات التشغيل والتوسع الموجودة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.

وتتميز CedarBridge من خلال نهجها القائم على التشغيل وبناء المنصات. تركز الشركة على بناء الشركات الرائدة على المستوى الإقليمي، وهي الشركات التي يمكنها التوسع بشكل مسؤول، وإضفاء الطابع الاحترافي على عملياتها، والتوسع عبر أسواق متعددة.

وقد أثبتت الشركة هذا النهج من خلال استثماراتها في منصات مثل Kids First Group (KFG)، أكبر مزود لخدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في الإمارات العربية المتحدة، و (TGCH)، الشركة الرائدة عالمياً في خدمات التجميل، حيث دعمت CedarBridge الهياكل الإدارية الاحترافية والتوسع في عدة دول وإدارة المؤسسات على مستوى مؤسسي. وبالتوازي مع ذلك، أطلقت CedarBridge استراتيجيات تركز على قطاعات معينة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الفرص المتاحة في قطاع رعاية الحيوانات الأليفة.

قال عماد غندور، الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة CedarBridge Partners: نحن لا نعتمد على التوسع المتعدد لتحقيق العوائد. ينصب تركيزنا على بناء منصات ذات عمليات قوية وحوكمة وقابلية للتوسع. CBHG III هو استمرار لنموذج قمنا بالفعل بتنفيذه وتطويره في جميع أرجاء المنطقة.

يستهدف CBHG III معدل داخلي إجمالي للعائد (IRR) يبلغ +40٪ على مدى عمره. بالإضافة إلى زيادة رأس المال، تم بناء هذه الأداة بحيث توفر توزيعات نقدية منتظمة، ممولة من السيولة التشغيلية بمجرد نشر المحفظة بشكل كافٍ.

يعكس هذا النهج تركيز CedarBridge على الاستثمار في الأعمال ذات العائد النقدي بدلاً من الأصول النامية التي تعتمد على السرد فقط. وقد حققت أدوات الشركة السابقة، CBHG I و CBHG II، سجلاً حافلاً من توزيعات الأرباح المنتظمة، مما يعزز قابلية تكرار هذه الاستراتيجية.

تم تصميم CBHG III للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من فرص النمو الهيكلي على المدى الطويل ويقدرون النهج المنضبط الذي يركز على تنفيذ المشاريع. تتعاون CedarBridge مع المستثمرين الذين يتمتعون برؤية طويلة الأمد ويدعمون الاحترافية وتوسيع نطاق الشركات الإقليمية الرائدة.

أكملت CedarBridge بنجاح أول إغلاق لـ CBHG III في نوفمبر 2025 من مستثمريها الحاليين وتهدف إلى جمع المبلغ المتبقي من 150 مليون دولار بالكامل بحلول نهاية عام 2026.