«المسعود للسيارات» تفتتح مركزاً ذكياً لتوزيع قطع الغيار في «كيزاد»

أطلقت «المسعود للسيارات»، رسمياً، مركزاً متطوراً لتوزيع قطع الغيار من الجيل التالي في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد)، في خطوة استراتيجية جديدة تعيد تصميم منظومة إدارة وتوزيع قطع الغيار عبر شبكة خدمات ما بعد البيع التابعة لها.

ويمثّل مركز توزيع قطع الغيار الجديد نقلة نوعية نحو نموذج تشغيلي أكثر ذكاءً، صُمّم لتلبية احتياجات العملاء المتنامية مع توسّع أعمال الشركة. ويعتمد المركز على أنظمة متكاملة ذات تقنيات حديثة، وعمليات تشغيل ذكية ومسارت رقمية سلسة، تتيح المتابعة اللحظية والدقيقة لكافة العمليات، ما يعزّز توافر قطع الغيار الأصلية في السوق، ويسهم بشكل مباشر في رفع مستويات السلامة على الطرق.

وجرى افتتاح المركز الجديد خلال حفل حضره، خليفة المسعود مدير تنفيذي في مجموعة المسعود؛ وعرفان تانسل، الرئيس التنفيذي في المسعود للسيارات؛ وماسيميليانو ميسينا، رئيس مجلس إدارة نيسان في أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا؛ وتييري صباغ، نائب الرئيس الإقليمي، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS والهند، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الشركتين وممثلين من الجهات الحكومية، في دلالة على الأهمية الاستراتيجية للمنشأة.

وقد تم إنشاء المركز استراتيجياً في كيزاد، وصُمّم ليعمل وفق نظام تشغيلي رقمي متكامل، يجمع بين تحسين تصميم أرفف المستودعات لتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات، واعتماد معدات حديثة لمناولة المواد، إلى جانب أنظمة تشغيل محكمة تهدف إلى تقليل الأخطاء البشرية، والحد من المناولة غير الضرورية. ويتم رصد وتسجيل جميع الحركات التشغيلية، من الاستلام وحتى التسليم، عبر نظام مسح إلكتروني يتيح التتبع الكامل والمتابعة الفورية لكل عملية داخل المركز.

ويرتكز تصميم المركز الجديد على أنظمة رقمية فعالة تم تطويرها بالشراكة مع مزوّدي خدمات التكنولوجيا العالميين«إس إيه بي» (SAP) و«سينكرون» (Syncron). إذ يوفر نظام «إس إيه بي» أعلى مستويات الدقة والانضباط في العمليات اليومية، فيما يتيح نظام «سينكرون» تخطيطاً ذكياً قائماً على الطلب الفعلي، بما يضمن إدارة المخزون وتوافر قطع الغيار الأساسية في الوقت والمكان المناسبين، بما يتماشى مع احتياجات العملاء وأولوياتهم. ويُنتج هذا التكامل بيئة عمل متقنة قائمة على البيانات، تمكّن الفرق من الاستجابة السريعة والموثوقة لمتطلبات السوق.

وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، صُمّم المركز لتحقيق قفزة نوعية في الإنتاجية، لرفع القدرة التشغيلية من 21 إلى 40 منتجًا في الساعة، فيما أظهرت التجارب التشغيلية الأولية قدرة على إنجاز أكثر من 43 منتجًا في الساعة، بفضل اعتماد الأنظمة الذكية وتحسين إجراءات العمل. ويعكس ذلك التزام المسعود للسيارات الراسخ بالارتقاء بمستوى التميّز في الخدمة ودعم العملاء، انطلاقًا من حرصها على تقديم تجربة استثنائية تلبي تطلعاتهم.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي في «المسعود للسيارات»، مع استمرار نمو أعمالنا، يمثّل مركز توزيع قطع الغيار الذي أطلقناه حديثاً خطوة استراتيجية نحو عمليات أكثر كفاءة ومرونة. صُمّم هذا المركز برؤية مستقبلية تلبّي احتياجات العملاء اليوم وتؤسس لنمو مستدام على المدى الطويل. فمن خلال البنية التحتية القابلة للتوسع، والتقنيات المتقدمة، والانضباط التشغيلي الصارم نسعى لتعزيز كفاءة سلسلة الإمداد لدينا لضمان أعلى مستويات الخدمة لعملائنا. كما يؤكد توسيع نطاق إتاحة قطع الغيار الأصلية التزامنا الراسخ بسلامة عملائنا وأمانهم.«

من جهته، قال تييري صباغ، نائب الرئيس الإقليمي، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS والهند:»مثل افتتاح مركز توزيع قطع الغيار الجديد في 'كيزاد' محطة فارقة تضع معياراً جديداً على مستوى المنطقة. وفي الوقت الذي يرتكز فيه اهتمامنا عادةً على الابتكار في مركباتنا فإن التميز الحقيقي يتجلى في كيفية دعمنا لعملائنا بعد انطلاقهم على الطريق. ومن خلال توظيف شبكة لوجستية عالمية المستوى نضمن سلسلة توريد أسرع وأكثر مرونة، بما يعزز الثقة التي يضعها عملاؤنا في علامة نيسان. نهنئ المسعود للسيارات على هذا الاستثمار المستقبلي، الذي يسهم في تعزيز شراكتنا الممتدة لأكثر من 50 عاماً."