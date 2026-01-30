كريستال تدخل دبي بمشروع جديد في قرية جميرا

أعلنت شركة كريستال، عن دخولها الرسمي إلى سوق دبي العقاري، وذلك من خلال الكشف عن هويتها المؤسسية وبوادر أول مشروع رئيسي مرتقب لها.

ومن المقرر الكشف عن أول مشروع رئيسي للشركة، والذي سيقع في منطقة قرية جميرا الدائرية (JVC)، في وقت لاحق.

تتموضع كريستال عند تقاطع التصميم والثقافة وأنماط المعيشة المستقبلية، لتشكّل تحولاً جريئاً في مفهوم تطوير العقارات وطريقة تقديمه في المنطقة. وتمثل العلامة جيلاً جديداً من التطوير العقاري، يضع المعنى والحِرفية والأثر طويل الأمد في صدارة أولوياته، بدلاً من التركيز على العوائد السريعة قصيرة المدى.

وانطلاقاً من قيم عائلية راسخة ومسؤولية تمتد عبر الأجيال، تبرز كريستال كعلامة ذات جذور هندية عالمية، تستلهم رؤيتها من التلاقي المتناغم بين الثقافات الهندية والعربية والغربية. وينعكس هذا الانسجام الثقافي في جميع عناصر فلسفة الشركة، بدءاً من العمارة واختيار المواد، وصولاً إلى التصميم المكاني وتجارب أسلوب الحياة.

وفي سوق يشهد في كثير من الأحيان تكراراً في المفاهيم والتنفيذ، تسعى كريستال إلى كسر النمط السائد وإعادة تعريف المشهد.

وقال مصطفى بي غاندي، الرئيس التنفيذي لشركة كريستال: «لطالما كانت دبي مدينة الطموح، لكن الطموح من دون أصالة يتحول إلى ضجيج. وجدت كريستال لإعادة الرؤية والعمق والهدف إلى القطاع العقاري، حيث يحمل كل تفصيل معنى، وتروي كل مساحة قصة.»

ويعكس نهج كريستال فكر الجيل الثاني في عالم الأعمال، من خلال المزج بين احترام الإرث العائلي والرؤية المستقبلية المدفوعة بالتكنولوجيا. وتتعامل الشركة مع الابتكار ليس بوصفه توجهاً عابراً، بل كأداة فعّالة لتعزيز دقة التصميم، وجودة البناء، وطريقة تفاعل الأفراد مع بيئاتهم السكنية.

وبدلاً من السعي وراء التوسع السريع أو وتيرة التنفيذ المتسارعة، تنطلق كريستال من قناعة راسخة مفادها أن التطوير العقاري يجب أن يتطور مع تطلعات الأشخاص الذين يخدمهم. ويتجلى ذلك في اهتمامها بالمخططات المدروسة، والصدق في استخدام المواد، واعتماد منهج تصميمي يركز على الاستدامة وطول العمر بدلاً من المبالغة.

ومع إطلاقها الرسمي، لا تعلن كريستال عن دخول مطوّر جديد إلى السوق فحسب، بل تقدم صوتاً جديداً في السرد العقاري لمدينة دبي.