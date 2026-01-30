مجوهراتي من ملبار توسّع حضورها في محلياً وخليجياً

وسّعت مجوهراتي من ملبار حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة بافتتاح فرعها الثالث في زاهية سيتي سنتر بالشارقة. وبذلك يرتفع عدد فروع العلامة إلى ثمانية فروع في دول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تعكس النمو المتواصل للعلامة وثقة العملاء بالمجوهرات العربية التي تقدّمها.

وقد تمَّ افتتاح الفرع الجديد بحضور الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان وعضو العائلة الحاكمة، وبمشاركة كل من عبد السلام ك.ب. نائب رئيس مجموعة ملبار، وشملال أحمد، المدير التنفيذي – ملبار العالمية للذهب والمجوهرات، وشريف حسانين، مدير عام ملبار للسوق العربي - مجوهراتي، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الإدارة، والعملاء الكرام، والضيوف.

وفي تعليقه على الافتتاح، قال عبد السلام ك.ب.، نائب رئيس مجموعة ملبار: يشهد أداء مجوهراتي من ملبار في دولة الإمارات إقبالاً متنامياً، يعكس تقدير العملاء لمفهوم يركّز على المجوهرات العربية. ومع افتتاح فرعنا الثالث في الدولة والثامن على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، نواصل توسيع حضورنا لتقديم الحِرفية العربية الأصيلة ضمن تجربة تسوّق عصرية بمعايير عالمية. وقد صُمِّمت كل قطعة لتجسّد إرث المجوهرات العربية، مع مراعاة الذوق المعاصر وأنماط حياة عملائنا اليوم.

من جانبه، قال شملال أحمد، المدير التنفيذي – ملبار العالمية للذهب والمجوهرات: تمثّل مجوهراتي من ملبار رؤيتنا طويلة الأمد لبناء وجهة متفرّدة للمجوهرات العربية، ترتكز على الإرث، والجودة، والثقة. واستناداً إلى عقود من خبرة ملبار ومعاييرها الصارمة، نركّز على تقديم تجارب استثنائية لعشّاق المجوهرات في المنطقة. ومع القبول المتنامي الذي تحققه العلامة، نحن واثقون بأن مجوهراتي من ملبار ستغدو الوجهة الأولى للمجوهرات العربية في المنطقة خلال السنوات القادمة.

ويشكّل افتتاح فرع زاهية سيتي سنتر محطة جديدة ومهمة في مسيرة التوسّع الإقليمي لعلامة مجوهراتي من ملبار، التي تدير حالياً ثمانية فروع في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل هذه الفروع ثلاثة فروع في دولة الإمارات العربية المتحدة (دلما مول – أبوظبي، عجمان سيتي سنتر – عجمان، وزاهية سيتي سنتر – الشارقة)، وفرعين في سلطنة عُمان (مول عُمان وسوق مطرح)، وفرعين في مملكة البحرين (البحرين سيتي سنتر وباب البحرين)، إضافة إلى فرع واحد في نخيل مول – الدمام في المملكة العربية السعودية.

وقال شريف حسانين، مدير عام ملبار للسوق العربي - مجوهراتي: في مجوهراتي من ملبار، يعكس كل تفصيل التزامنا بالقيم والمعايير التي تميّز ملبار للذهب والمجوهرات. فمن التصميم والحِرفية إلى تجربة العميل وبناء الثقة، حرصنا على تطوير مفهوم متكامل للمجوهرات العربية يلتزم بأعلى مستويات الجودة. وطموحنا لا يقتصر على التواجد في السوق، بل يمتد إلى وضع معايير جديدة وقيادة سوق المجوهرات العربية من خلال تصاميم تحتفي بالإرث وتلبّي تطلعات عملاء اليوم.