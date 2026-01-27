617 شركة هندية في «جلفود 2026»

تتصدر الهند مشهد المشاركة في «جلفود 2026»، باعتبارها الشريك الرسمي للمعرض، بأكبر جناح، يضم 617 شركة، مع حضور لافت لشركات المشروبات، ومصانع المواد الغذائية، في انعكاس مباشر لمكانتها إحدى أسرع الدول نمواً في صادرات الأغذية المصنعة عالمياً.

ورسخت علامة إيسترن مكانتها أكثر علامات التوابل الهندية انتشاراً في المنازل بدولة الإمارات، بحسب نتائج دراسة المشتريات المنزلية الصادرة عن وورلد بنل من نوميريتر للفترة المنتهية في أكتوبر 2025. ويعكس هذا الإنجاز الحضور الواسع للعلامة في المطابخ الإماراتية، ويؤكد الثقة القوية، التي اكتسبتها ضمن فئة تقوم على الاعتماد والألفة عبر الأجيال. وتعد إيسترن العلامة الرائدة لشركة أوركلا الهند في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وحققت أعمال أوركلا الهند في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة علامة إيسترن، نمواً سنوياً مركباً قوياً، تجاوز أكثر من 14% خلال السنوات الثلاث الماضية المنتهية، للسنة المالية المنتهية في مارس 2025، وانطلاقاً من هذا الزخم تخطط الشركة لتطوير محفظة إيسترن، عبر تعزيز حضورها في فئات التوابل والأغذية الجاهزة، وتسريع وتيرة الابتكار، بالإضافة إلى توسيع نطاق شبكة التوزيع على مستوى المنطقة، لتغطي أكثر من 16,000 منفذ بيع.

وقال أشفين سبرامانيام، الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية في أوركلا الهند: «مع إدراج أوركلا الهند مؤخراً في أسواق الأسهم الهندية تدخل إدارة الأعمال الدولية مرحلة جديدة وحافلة بفرص النمو، في حين يجسد الحضور القوي لعلامة إيسترن في أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الثقة، التي نجحنا في بنائها على مدى عقود، ويشكل هذان العاملان أساساً متيناً لمواصلة التوسع والوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين في الإمارات وسائر أنحاء المنطقة، من خلال منتجات تجعل وصفات الطعام أشهى وأكثر متعة. ونحن نسعى لتحقيق هدف واضح، يتمثل في الريادة من حيث الحجم والمرونة والابتكار، مع الحفاظ على تركيزنا على تلبية احتياجات المستهلك المحلي في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في جميع مبادراتنا».