بيع جميع وحدات مشروع «نَبني أفينيو 7» في دبي خلال أسابيع

أعلنت شركة «نَبني» عن بيع كامل وحدات مشروعها السكني الجديد «نَبني أفينيو 7» في منطقة الفرجان بدبي، وذلك خلال أسابيع قليلة من بدء أعمال البناء، في إنجاز يعكس قوة الطلب على المشروع وثقة المشترين بالوحدات السكنية التي تطورها الشركة.

جاء هذا الإقبال السريع بعد أداء قوي في مرحلة ما قبل الإطلاق، حيث تم حجز 65% من الوحدات قبل الإعلان الرسمي عن بدء الإنشاءات في ديسمبر 2025، ما يؤكد الجاذبية الاستثمارية المتنامية لمنطقة الفرجان، والثقة بقدرة الشركة على تسليم المشاريع في الوقت المحدد.

ويتكوّن المشروع من مبنى متوسط الارتفاع بواقع 12 طابقاً، ويضم 166 وحدة سكنية من فئات غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، على أن يتم تسليم الوحدات في الربع الثاني من 2027. ويُعد «نَبني أفينيو 7» المشروع الرئيسي ضمن سلسلة «أفينيو» التي تطورها الشركة، حيث يجمع بين الطابع الحضاري الراقي ولمسات فنية مستوحاة من أسلوب «آرت ديكو» مع عناصر تصميم إماراتية هادئة. كما يتميّز المشروع بأكبر مساحات للوحدات السكنية في منطقة الفرجان، تتراوح بين 885.55 و2036.75 قدماً مربعة.

وقال عبد الرحمن الحلو السويدي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة «نَبني للتطوير العقاري»: «يؤكد بيع كامل وحدات مشروع نَبني أفينيو 7 خلال فترة وجيزة من بدء أعمال البناء، على ثقة المشترين بمشاريعنا وقوة جاذبية مجتمع الفرجان، حيث نجحت سلسلة أفينيو في استقطاب فئة كبيرة من المستخدمين النهائيين والمستثمرين الذين يقدّرون الجودة والتصميم المدروس وقيمة أسلوب الحياة المستدام، ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتنفيذ مشاريعنا وفق أعلى معايير الدقة والمصداقية».

وأضاف السويدي: «تعكس سرعة البيع مؤشرات واضحة على قوة الأساسيات الاقتصادية للمشروع، سواء من حيث الموقع، أو تسعير الوحدات، أو حجمها، أو نموذج التطوير المعتمد. فنحن نركّز على تطوير أصول سكنية ذات قيمة استثمارية مستدامة، مدعومة بإدارة دقيقة للتكلفة، واختيار مدروس للمواقع، وتصميم يوازن بين الجاذبية السوقية والطلب الفعلي طويل الأمد، بما يحافظ على تنافسية المشروع عند التسليم وبعده».

ومع هذا الإنجاز، ترتفع استثمارات «نَبني» في منطقة الفرجان إلى 800 مليون درهم، في تأكيد على التزامها طويل الأمد بتطوير المنطقة. وحتى ديسمبر 2025، كانت الشركة قد أنجزت خمسة مبانٍ حققت مبيعات تجاوزت 1.2 مليار درهم، إلى جانب ثلاثة مشاريع أخرى لا تزال قيد التطوير، ما يعزز مكانتها كمطوّر يركّز على النمو المستدام والقيمة المضافة.

ويأتي الإقبال الكامل على مشروع «نَبني أفينيو 7» امتداداً للنجاح الذي حققته الشركة بإطلاق مشروعها الفاخر «والدورف أستوريا ريزيدنسز دبي الخليج التجاري» في مايو 2025، والذي يُعد المشروع الأيقوني الأبرز للمطوّر، وأول مجمّع سكني يحمل علامة «والدورف أستوريا» خارج الولايات المتحدة، ما يعكس مكانة الشركة المتنامية في سوق التطوير العقاري الفاخر.