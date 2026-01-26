111 % قفزة أرباح «إيزي ليس» في 2025 إلى 90 مليون درهم

أعلنت شركة «إيزي ليس»، المزوّد الرائد لحلول التنقل المتكاملة في دولة الإمارات، والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن تحقيق نتائج مالية قياسية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مسجلة نمواً قوياً في الإيرادات وزيادة ملحوظة في الربحية.

وارتفعت الإيرادات 56% على أساس سنوي إلى 713 مليون درهم، مدعومة باستمرار الطلب على حلول التنقل والخدمات اللوجستية وحلول التوصيل المرتبطة بها. كما قفزت الأرباح قبل الضريبة 117% على أساس سنوي إلى 101.9 مليون درهم، وارتفعت الأرباح التشغيلية 82% على أساس سنوي إلى 98 مليون درهم، في حين ارتفع صافي الأرباح 111% إلى 90 مليون درهم، مدفوعاً بتحسن معدلات تشغيل الأسطول وارتفاع الهوامش الربحية.

وحققت الشركة أداءً قوياً من خلال التوسع المستمر في عروضها وخدماتها، حيث أسهم نمو حلول خدمات التوصيل، وحلول التأجير للمؤسسات، وإدارة الأساطيل المتكاملة في تنويع مصادر الإيرادات. وأثمر ذلك ارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 50% ليصل إلى 198 مليون درهم، وارتفاع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 77% لتصل إلى 205 ملايين درهم، ما يعكس تحسناً في إنتاجية الأصول وقوة الأرباح النقدية مع استمرار توسع الأعمال.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني، رئيس مجلس الإدارة: «شهد هذا العام تقدماً مهماً في مسيرة «إيزي ليس»، وتحولها إلى منصة أكثر تكاملاً ومرونة في قطاعي التنقل والخدمات اللوجستية. كما يعكس هذا التقدم نهجاً متوازناً في النمو، مع تركيز مجلس الإدارة على الحفاظ على مستوى قوي من الحوكمة والإشراف، بالتوازي مع توسع الشركة واستعدادها للمرحلة التالية من التطوير».

فرص واعدة

وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة «إيزي ليس»: «شكّل عام 2025 محطة مفصلية لشركة «إيزي ليس»، حيث حققنا أقوى أداء مالي في تاريخ الشركة، ما يعكس قوة منصة التنقل والخدمات اللوجستية. وخلال العام، تضاعفت الأرباح قبل الضريبة وصافي الأرباح بأكثر من الضعف، مدعومة بالتنفيذ المنضبط، واستمرارية الطلب، وتزايد مساهمة التكنولوجيا في العمليات. ومع دخولنا عام 2026، ننطلق بمنصة تشغيلية أكبر، واستراتيجية واضحة، وزخم قوي، ما يؤهلنا للاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة في المنطقة».