ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية في مستهل أسبوع حافل بنتائج الشركات

ارتفعت الأسهم الأمريكية، الاثنين، مع استعداد المستثمرين لأسبوع حافل بنتائج أعمال الشركات، إلى جانب ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.51% أو 137 نقطة إلى 49235 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.55% إلى 6937 نقطة، وارتفع «ناسداك» المجمع 0.57% إلى 23548 نقطة.

ومن المقرر أن تصدر 90 شركة مدرجة في مؤشر «إس آند بي 500» نتائج أعمالها هذا الأسبوع، بما في ذلك «أبل»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت».

ويتابع المستثمرون كذلك اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب مناقشة الكونغرس مشروع قانون لتفادي الإغلاق الحكومي.

وارتفعت طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة لها في 6 أشهر خلال نوفمبر، مدفوعة بحجوزات الطائرات التجارية وغيرها من المعدات الرأسمالية، بحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية.

ويعكس الارتفاع القوي في طلبات السلع المعمرة تحسناً في وتيرة إنفاق الشركات الأمريكية على المعدات الرأسمالية، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً على ثقة قطاع الأعمال في آفاق النمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.

مكاسب أمريكية

وارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، مع ترقب نتائج أعمال كبرى الشركات، وسط مكاسب لأسهم شركات الدفاع في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الحالية.

وصعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.2% عند 609.57 نقاط، مع ارتفاع أسهم شركات الدفاع 1.45%.

وزاد مؤشر «داكس» الألماني 0.15% إلى 24933 نقطة، في حين استقر «فوتسي» البريطاني عند 10148 نقطة، وتراجع «كاك» الفرنسي بنسبة 0.15% إلى 8131 نقطة.

ويترقب المستثمرون نتائج أعمال كبرى الشركات الأوروبية هذا الأسبوع، وفي مقدمتها صانعة معدات الرقائق الهولندية «إيه إس إم إل»، و«فولفو»، و«دويتشه بنك».