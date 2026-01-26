«إنفيكتوس»: «جلفود» الحدث الأبرز لصناعة الأغذية على مستوى العالم

أكد أمير داود عبداللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيكتوس للاستثمار»، أن معرض «جلفود» الحدث الأبرز لصناعة الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، إذ يجمع مختلف الأطراف المعنية في القطاع نظراً للإمكانات التجارية الهائلة التي يوفرها، من السلع الأساسية إلى المنتجات النهائية ومن الحلول اللوجستية إلى التقنيات المتقدمة، ما يجعله منصة مثالية لشركة بحجم ومكانة شركة «إنفيكتوس للاستثمار».

وقال إنه على مدى السنوات العشر الماضية، عملنا على بناء منصة رائدة متخصصة في تجارة الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بعمليات تمتد إلى 65 دولة واستثمارات استراتيجية في مجالات الطحن والتصنيع والمدخلات الزراعية.

وأضاف: نسعى مستقبلاً إلى ترسيخ مكانتنا شركة متكاملة في القطاع تسهم في خلق قيمة طويلة الأمد، وتدعم الأمن الغذائي في المنطقة. وتشكل فعاليات مثل «جلفود» جسراً يربطنا بالشركاء والمتعاملين الرئيسيين، كما توحد جهود القطاع بأكمله لمواجهة التحديات العالمية من خلال التعاون الفعّال عبر سلسلة القيمة.