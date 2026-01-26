«إمارات» توسّع شراكتها مع «إل إس ريتيل» لدعم محطات الخدمة المستقبلية

أعلنت شركة الإمارات للبترول (إمارات)، عن توسيع شراكتها مع شركة «إل إس ريتيل» (LS Retail) بهدف الارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز القدرات التشغيلية عبر شبكة محطات الخدمة التابعة لها. وتمّ توقيع الاتفاقية بالمقرّ الرئيس لشركة «إمارات» في دبي بحضور عدد من كبار مسؤولي الشركتين.

وتتمحور الشراكة حول منصة LS Central، الحل البرمجي الموحد من «إل إس ريتيل» لدعم جميع احتياجات مؤسسات البيع بالتجزئة، بدءاً من وظائف المقرّ الرئيس وصولاً إلى عمليات المتاجر وتجربة الضيوف. ويدعم التعاون توجه «إمارات» نحو اعتماد نموذج «محطة الخدمة المستقبلية» عبر تطبيقات مستقبلية تشمل إدارة المدفوعات، وتحليلات البيانات، وتجربة الضيوف.

وقال علي بن زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمبيعات التجزئة نائب أول الرئيس للتسويق في شركة الإمارات للبترول «إمارات»: «تُعدّ تجربة العميل المبدأ الأساسي وراء تصميم محطات الخدمة، وعروض التجزئة، ومعايير الخدمة اليومية في إمارات. ويسهم توسيع شراكتنا مع إل إس ريتيل في إرساء الأسس اللازمة للارتقاء بتجارب العملاء وتوفير خدمات أسرع وأكثر اتساقاً وسلاسة عبر شبكتنا. كما تدعم الشراكة طموحنا إلى ترسيخ المكانة الرائدة للإمارات في مجال التزود بالوقود، وذلك عبر توفير تجارب سلسة تلبي احتياجات العملاء وتحقق لهم كل ما يتوقعونه من محطات الخدمة الحديثة».

الجيل القادم

وقال حمد الخيّال الحارثي، نائب الرئيس لحلول تقنية المعلومات في شركة الإمارات للبترول «إمارات»: «تُمثل الشراكة مع إل إس ريتيل توجهاً تقنياً استراتيجياً للجيل القادم من محطات الخدمة التابعة لإمارات. ومن خلال توسيع استخدام منصة LS Central ليشمل قطاعات التجزئة والأغذية والمشروبات، فإننا نؤسس لعمليات أكثر ترابطاً ترتكز على البيانات، ما يُساعد فرقنا على تقديم خدمات أسرع وأكثر ذكاءً، وتحقيق اتساق أكبر عبر جميع نقاط التواصل. كما تُسهم الشراكة بشكل مباشر في دعم مسيرة التحول الرقمي لشركة إمارات، وتوفر منصة ابتكار قابلة للتوسع، بما في ذلك التطبيق المسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي بما يعزز جودة الخدمة ويدعم عملية اتخاذ القرار».

تجارب مبتكرة

وقال وضّاح لحام، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في شركة «إل إس ريتيل»: «يسعدنا مواصلة وتوسيع شراكتنا مع إمارات. وإنه لشرف كبير لنا أن ندعم مؤسسة معروفة بمعاييرها العالية وتجاربها المبتكرة للعملاء. ومع منصة LS Central، يمكن لإمارات توحيد قدراتها الأساسية في مجال البيع بالتجزئة، والتوسع في مجالات جديدة تعزز تجربة الضيوف وترفع مستوى التحكم التشغيلي. ونتطلع إلى دعم إمارات في تطوير محطات الخدمة المستقبلية، حيث تتيح التكنولوجيا المبتكرة تجارب أكثر تخصيصاً واتساقاً».

وتستخدم «إمارات» حلول «إل إس ريتيل» منذ سنوات عدة لدعم عمليات التجزئة وبيع الأغذية والمشروبات في محطات الخدمة التابعة لها. ويعكس توسيع الشراكة التزاماً متجدداً بتعزيز البنية التحتية الرقمية للخدمات مع تمكين فرق العمل من متابعة العمليات التشغيلية بشكل أفضل وتحقيق تكامل أكبر في سير العمل.