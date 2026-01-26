«الأنصاري للصرافة» توقّع اتفاقية رعاية لدعم التميز في سوق العمل

أعلنت شركة الأنصاري للصرافة توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، تعزيزاً لالتزامها الراسخ بدعم رفاه الموظفين، وتنمية المجتمع، وتعزيز الأولويات الوطنية.

وقّع مذكرة التفاهم محمد صقر النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعلي النجار، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة. وبموجب الاتفاقية ستكون الأنصاري للصرافة الراعي الذهبي لفعاليات الوزارة لمدة عام كامل، بما في ذلك المبادرات الرئيسية مثل جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل.

وقال محمد صقر النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الموارد البشرية والتوطين: «تؤكد الشراكة مع الأنصاري للصرافة التزامنا المشترك بالتميز في سوق العمل ودعم المبادرات الوطنية، وسوف تسهم هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدور محوري في تعزيز تنافسية واستدامة سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: «يعكس التعاون الاستراتيجي مع وزارة الموارد البشرية والتوطين قيمنا الجوهرية المتمثلة في المسؤولية والثقة ودعم المجتمع. وإن الإسهام في دعم تمكين الموظفين جزء أساسي من رسالتنا كمزوّد رائد للخدمات المالية، كما تؤكد هذه الشراكة التزامنا بالإسهام الإيجابي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وكجزء من جهودها المستمرة، ستتولى الأنصاري للصرافة الرعاية الذهبية لعدد من الفعاليات الكبرى التي تركز على العمال والاحتفالات بالمناسبات الوطنية، بما في ذلك عيد الاتحاد، واحتفالات رأس السنة الميلادية، وغيرها من المبادرات التي تنظمها الوزارة.

كانت الأنصاري للصرافة قد أنجزت مؤخراً عملية الربط والتكامل لأنظمتها مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ضمن نظام حماية الأجور (WPS)، بالتنسيق مع الاتحاد للمدفوعات ومصرف الإمارات المركزي، ويتيح الربط تنفيذ عمليات التسجيل والتحديث والاستعلام بشكل فوري وسلس مع الوزارة، بما يسهم في تبسيط عمليات صرف الرواتب ويرتقي بمستوى الامتثال والحوكمة والكفاءة التشغيلية في عمليات صرف الرواتب.