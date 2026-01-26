«طيران الإمارات» توسّع خدمة «السيارة مع سائق» في اليابان

أعلنت «طيران الإمارات» عن توسيع نطاق خدمة السيارة مع سائق المميّزة في اليابان، بما يعزّز تجربة السفر الراقية على الأرض لعملائها. واعتباراً من 1 فبراير 2026 ستتوافر الخدمة للمسافرين من مطار ناريتا الدولي، على أن تُطلق في مطار كانساي الدولي اعتباراً من 1 مارس 2026. وتنضم هاتان الوجهتان إلى الخدمة القائمة حالياً في مطار هانيدا الدولي، ما يرسّخ مكانة طيران الإمارات بصفتها الناقلة الدولية الوحيدة التي توفّر خدمة السيارة مع سائق المميّزة في اليابان.

وتتوافر خدمة السيارة مع سائق لعملاء الدرجتين الأولى والأعمال على الرحلات المؤهلة التي تشغّلها طيران الإمارات، لتقدّم تجربة سفر متكاملة من الباب إلى الباب، عبر تنقّلات خاصة مجانية بين المطار ومنزل العميل أو فندقه أو مكتبه.

ومع هذا التوسّع ليشمل مطاري ناريتا وكانساي، تواصل «طيران الإمارات» الارتقاء بعروضها المتميّزة في اليابان، بما يضمن حصول العملاء على المعايير نفسها من الراحة والسهولة والخدمة الشخصية على الأرض، كما هو الحال على متن الطائرة.

ويشمل نطاق خدمة السيارة مع سائق مسافة تصل إلى 100 كيلومتر لكل رحلة، ويتم احتسابها بناءً على أقصر مسار بين المطار والعنوان الذي يحدّده العميل. وتُطبَّق رسوم على أي مسافة تتجاوز هذا الحد بواقع 500 ين ياباني لكل كيلومتر إضافي، مع إضافة الضرائب المعمول بها، على أن تُسدَّد هذه الرسوم مباشرةً للسائق، نقداً بالين الياباني فقط أو عبر البطاقة الائتمانية. وسوف تتوفر خدمة السيارة مع سائق في مطار ناريتا الدولي اعتباراً من 1 فبراير 2026، وفي مطار كانساي الدولي اعتباراً من 1 مارس 2026، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المحلية المطبّقة.

ويمكن للعملاء ترتيب خدمة السيارة مع سائق مسبقاً عبر خيار إدارة الحجوزات على الموقع الإلكتروني emirates.com، أو من خلال مراكز الاتصال التابعة لطيران الإمارات.

ويتكامل هذا التوسّع مع حضور طيران الإمارات المتنامي في اليابان، حيث تشغّل الناقلة رحلاتها إلى مطارات هانيدا وناريتا وكانساي، موفّرةً لعملائها الربط السلس إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 150 وجهة عبر مركزها في دبي.