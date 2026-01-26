أسوس تُعزّز قدراتها في الذكاء الاصطناعي بجيل جديد

كشفت شركة «أسوس» عن جيل جديد من الحواسيب المحمولة المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 في لاس فيغاس. وتسعى «أسوس» عبر هذه الابتكارات إلى تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنتاجية وإطلاق العنان للابتكار وتحسين الروتين اليومي، وهو ما ينسجم مع التوجّه الاستراتيجي لدولة الإمارات في تسريع تبنّي تقنيات المستقبل. وقد صُمّمم اللابتوب الجديد إكسبيرت بوك ألترا ExpertBook Ultra لبيئات العمل الهجينة الحديثة مع التركيز الواضح على الأداء القوي والأمان على مستوى المؤسسات والتصميم المستدام.

وقال تولغا أوزديل، المدير الإقليمي للأعمال التجارية في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى أسوس: «يضع إكسبيرت بوك ألترا معياراً جديداً لأجهزة»كابايلوت +«Copilot+ PC الاحترافية من خلال تقديم أداء مدعوم بالذكاء الاصطناعي ضمن تصميم رفيع واحترافي مع مستوى عالٍ من الأمان. ونهدف في أسوس إلى تقديم حلول تُبسّط العمل وتُلهم الإبداع وترتقي بجودة الحياة اليومية، فيما نعمل من خلال إكسبيرت بوك ألترا على ابتكار تجربة استثنائية للذكاء الاصطناعي».

ويجسّد تصميم إكسبيرت بوك ألترا الجديد كلياً أناقة هادئة صُمّمت خصيصاً لنخبة الأعمال من الجيل القادم، حيث يتميز بهيكل انسيابي بسيط ولمسة نهائية فاخرة متوفرة بلونين هما Jet Fog وMorn Grey، وقد جرى تصنيعه بعناية باستخدام هندسة CNC الدقيقة، ليجمع بين متانة المغنيسيوم والألمنيوم بصلابة 9H، مع تشطيب بطبقة تتمتع بتقنية النانو سيراميك – ما يعني صلابة استثنائية ومظهراً راقياً دون إضافة وزن زائد. والنتيجة هي جهاز خفيف يبدأ وزنه من 0.99 كغ، مع متانة وأمان متناهيين بمعايير عسكرية أمريكية. وعلى خلاف العديد من الحواسيب فائقة الخفة، لا يتنازل إكسبيرت بوك ألترا عن أية مزايا، إذ يضم مجموعة متكاملة من المنافذ للمدخلات والمخرجات، وبطارية تدوم طويلًا بسعة 70 واط/ساعة تُمكّن المحترفين من العمل ليوم كامل وأكثر.

وفي قلب إكسبيرت بوك ألترا تكمن قدرات قوية للذكاء الاصطناعي، إذ يعمل بأحدث معالج Intel® Core™ Ultra X9 Series 3مع أداء وحدة المعالجة العصبية NPU يصل إلى 50 تريليون عملية في الثانية. وتتيح هذه المنظومة التعامل بسلاسة مع تعدد المهام وأحمال عمل الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتطبيقات الأعمال الحيوية. كما تدعم منظومة التبريد ASUS ExpertCool Pro قدرة تصميم حراري تصل إلى 50 واط، ما يضمن أداءً ثابتاً حتى تحت أعباء العمل المكثفة.

ويقدّم إكسبيرت بوك ألترا تجربة استخدام استثنائية، بفضل شاشة أوليد تعمل باللمس بدقة 3K ومزدوجة الطبقات ومحمية بزجاج Corning® Gorilla® Glass المقاوم للخدش، وتوفّر سطوع HDR يصل إلى 1400 شمعة. وتمنح هذه الشاشة صوراً واضحة ونابضة بالحياة للأعمال الدقيقة وتجارب الوسائط الغامرة، مع طبقة مضادة للانعكاس لمزيد من الوضوح والراحة. ويكتمل كل ذلك بنظام صوتي مكوّن من ستة مكبرات صوت مُعايرة بتقنية Dolby Atmos يقدّم صوتاً محيطياً واضحاً لعروض العمل ومكالمات المؤتمرات. كما يتميز الجهاز بلوحة لمس بتقنية الاستجابة اللمسية، ولوحة مفاتيح مطلية بطبقة excimer صديقة للبشرة لتعزيز الراحة أثناء الاستخدام.

يُعدّ الأمان أولوية أساسية في أجهزة الحاسوب إكسبيرت بوك ألترا، إذ يعتمد نظام ASUS ExpertGuardian على مبادئ إرشادات NIST SP 800-193 الصارمة، لحماية البرامج الثابتة عبر منع التعديلات غير المصرح بها واكتشاف الهجمات واستعادة الإصدارات الموثوقة تلقائياً. ويسهم ذلك في تقليل فترات التوقف، ومنع الأعطال، وضمان موثوقية بمستوى حكومي لاستمرارية أعمال المؤسسات.

وتشكل منصة ASUS MyExpert العنصر المركزي في أجهزة إكسبيرت بوك، وهي منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي تعزز الإنتاجية وتحسّن جودة العمل وتبسّط المهام اليومية للمحترفين. وتجمع MyExpert خمس ميزات ذكية ضمن واجهة واحدة سهلة الاستخدام، تشمل الدردشة بالذكاء الاصطناعي AI Chat و مركز المعرفة Knowledge Hub، وأدوات متقدمة تضم AI Writer وMail Master، إلى جانب ASUS AI ExpertMeet مع قوائم متابعة تلقائية وميزة File Search للاسترجاع الفوري للملفات. وتدعم جميع هذه الوظائف الحماية الموثوقة للبيانات، ما يضمن تعاوناً سلساً وآمناً عبر البيئات المحلية والسحابية.