Kettal تختار دبي لافتتاح أول صالة عرض للتصميم في الشرق الأوسط

افتتحت علامة التصميم العالمية Kettal، أول صالة عرض لها في الشرق الأوسط، ضمن مساحة مميزة وخاصة في شارع جميرا، وذلك بالتعاون مع علامة Atelio. ويُعدّ فرع دبي ثامن موقع للعلامة حول العالم، لينضمّ إلى شبكة معارضها العالمية القائمة في برشلونة وماربيلا ولندن وباريس والدار البيضاء وميامي ونيويورك، مرسّخاً حضور Kettal في أكثر من 80 دولة حول العالم.

تأسست العلامة عام 1966 في برشلونة، على يد مانويل ألوردا، وقد أسهمت على مدى ما يقارب ستة عقود في ترسيخ ثقافة جديدة، وترك بصمة مبتكرة في أسلوب الحياة المتناغم بين الداخل والخارج. تطورت Kettal من ورشة عائلية صغيرة، إلى شركة عالمية رائدة في تصميم الأثاث والإضاءة والأنظمة الهندسية والقطع التصميمية. واليوم، وبقيادة الجيل الثاني من العائلة المؤسسة، تواصل العلامة تطوير رؤيتها الأصلية، من خلال دراسات مادية متقدمة، ومهارة حرفية عالية، وتصاميم عملية ذكية.

وأوكلت Atelio مهمة التصميم إلى المصمم المقيم في دولة الإمارات، كيفن ماكلاكلان المدير الإبداعي لاستوديو NOMADK، لصياغة رؤية معمارية متفرّدة، تجسّد روح العلامة بأسلوب متفرّد خاص بالمنطقة. وهكذا، أبصرت النور صالة عرض تمتد على مساحة 815 متراً مربعاً، تجسّد الإرث المتوسطي والأسلوب التصميمي للعلامة بلمسة خليجية معاصرة، مستوحاة من مدن المنطقة التي تشهد تطوراً عمرانياً متسارعاً، ومن هندستها المعمارية اللافتة، ومناخها الصحراوي المميّز.

وقال أليكس ألوردا الرئيس التنفيذي لعلامة Kettal: «يشكّل افتتاح صالة العرض في دبي، محطة مفصلية في مسيرتنا، إذ باتت هذه المدينة واحدة من أكثر مراكز التصميم حيوية في العالم. ويأتي هذا الافتتاح في الوقت والمكان المناسبين، لترسيخ حضور Kettal الدائم في المنطقة. ومن خلال صالة عرضنا الأولى في الشرق الأوسط، التي ابتكرناها بالتعاون مع Atelio، نهدف إلى التفاعل المباشر مع المجتمع المحلي، واستكشاف أساليب جديدة لتصميم المساحات في مختلف البيئات والمواقع».

وقال روجيرو أوتوغالي الرئيس التنفيذي لعلامة Atelio: «يعكس افتتاح أول صالة عرض أحادية العلامة تابعة لـ Kettal في دولة الإمارات، التزام العلامة بدعم منظومة التصميم في المنطقة، وتقديم تجربة غامرة للعملاء، مع واحدة من ألمع علامات تصميم الأثاث في العالم. هنا، يجتمع التصميم والجودة والابتكار، لإضفاء بصمة مميّزة على المساحات الخارجية والبيئات التي نحرص على ترك أثرنا الخاص فيها».

أمّا إيلي خوري المؤسّس ورئيس مجلس إدارة المكتب العائلي Vivium، الذي تنضوي Atelio تحت رايته، فقد صرّح قائلاً: «يعكس افتتاح صالة عرض Kettal في دبي، رؤيتنا في إدخال علامات تصميم عالمية كبرى إلى المنطقة، ضمن مساحات ذات طابع معماري مميّز. ولا يقتصر طموح Atelio على تجارب البيع بالتجزئة، بل يتجاوزها ليشمل إعادة صياغة المسلّمات الثقافية التي يرتكز عليها المجتمع، والترحيب بالتعاون والابتكار، وتحفيز التفاعل من خلال التصميم».