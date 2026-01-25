إطلاق جيل جديد من حلول معالجة الوثائق بـ«الذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة كوداك الاريس (Kodak Alaris) عن إطلاق النسخة 7.5 من برنامجها للمعالجة الذكية للوثائق KODAK Info Input Solution IDP. تقدم هذه النسخة إمكانيات أوسع للدمج مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقدرات إدارية مبسطة لإنشاء المهام وإدارتها بسرعة وسهولة أكبر. وتمكن هذه الميزات المؤسسات من اتخاذ قرارات أفضل بناءً على بيانات أدق، مستمدة من أي وثيقة وفي أي سياق.

يعتمد الحل على تصميم «الذكاء المفتوح» الفريد من كوداك الاريس، والذي يتضمن نماذج جاهزة لفهم الوثائق فوراً داخل بيئة عمل المؤسسة. ويبسط الحل تعقيدات الذكاء الاصطناعي، ويوفر منصة مفتوحة تسمح للمؤسسات بالاتصال بخدماتها المفضلة من خلال دمجها مباشرة مع أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي من شركات كبرى مثل جوجل و AWS ومايكروسوفت. وتساعد النسخة 7.5 المؤسسات على أتمتة مهام معالجة الوثائق المعقدة بسرعة ودقة أعلى، من خلال تفويض المزيد من العمل لخدمات الذكاء الاصطناعي الموثوقة.

يوسع هذا التحديث إمكانيات التكامل الحالية لمنصة IDP مع أدوات رائدة في المجال مثل Google Doc AI و Microsoft Document Intelligence و Hyperscience و Amazon Textract، ليشمل تكاملاً مباشراً مع Google Gemini و AWS Bedrock Data Automation و ChatGPT و BoxAI. وتضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، المدعومة بالتدخل البشري عند الحاجة، دقة وموثوقية استخراج البيانات ومعالجتها.

تتضمن التطويرات الأخرى ميزات أكثر ذكاءً للتخصيص والتحقق لزيادة الإنتاجية، ومحرراً رسومياً جديداً لسير العمل يعتمد على السحب والإفلات لتصميم العمليات بشكل أسرع وأبسط. كما تشمل النسخة 7.5 دمج محرك التعرف الضوئي على الحروف دون تكلفة إضافية، مما يمكن من إنشاء مستندات رقمية (PDF/A) قابلة للبحث مع فهرسة ذكية لتسهيل العثور على المعلومات عبر الأرشيفات باستخدام المحتوى أو البيانات الوصفية.

تجعل هذه النسخة الأتمتة الكاملة لسير عمل الوثائق أكثر سهولة، بدءاً من التصنيف والفصل وصولاً إلى استخراج البيانات والفهرسة والتحقق. ومن خلال إلغاء عمليات المراجعة اليدوية التي تستهلك الوقت، يصبح استخراج البيانات أسرع وأكثر موثوقية، مما يمكن المؤسسات من تحقيق قيمة أعمال أكبر وعلى نطاق أوسع.

يمكن للمنصة التعامل مع أي وثيقة من أي مصدر، بما في ذلك الملفات غير المنتظمة أو المكتوبة بخط اليد، والتحقق تلقائياً من التفاصيل المهمة مثل المراجع القانونية والمبالغ الحرجة ومصداقية المحتوى. كما يوفر التلخيص التلقائي نظرة سريعة على المستندات متعددة الصفحات أو سلاسل الرسائل الإلكترونية، مما يساعد الموظفين على معالجة العمليات بشكل أسرع وتوفير الوقت في المهام الروتينية المتكررة.

وقالت ميغان بيفيلاكوا، مديرة المنتج في كوداك الاريس: «مهمتنا هي جعل ذكاء الوثائق مفتوحاً، وتطبيقياً، ومستداماً على المدى الطويل. يحقق حلنا الجديد ذلك بالضبط – فنحن نقلل التعقيد، ونفسح المجال للابتكار، وتمكن العملاء من تنفيذ الأتمتة بشكل أسرع وتطوير عملياتهم باستمرار مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي».