بيع شقة فاخرة في رأس الخيمة بـ38 مليون درهم

أعلنت «إيليفيت»، العقارية، عن إتمام صفقة استثنائية ضمن مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان». ففي أعقاب أيام قليلة فقط من حفل بدء أعمال بناء المشروع رسمياً، تم الإعلان عن بيع أرقى وحدة سكنية فيه، «سكاي مانشن»، بقيمة بلغت 38 مليون درهم (10.35 ملايين دولار).

تُشكّل هذه الصفقة القياسية محطة فارقة في سوق العقارات الفاخرة في رأس الخيمة، حيث جرى بيع هذه الوحدة السكنية الفخمة، خلال ساعات فقط من طرحها، ما يعكس الإقبال المتسارع على الوحدات السكنية الراقية ذات العلامات التجارية، ولا سيما تلك المجاورة لمنتجع «وين» المرتقب بقيمة 5.1 مليارات دولار.

يتمتع «سكاي مانشن» بمساحة لافتة تقارب 10,000 قدم مربّعة موزّعة على ثلاثة طوابق، تتميّز بارتفاعات شاهقة للأسقف تصل إلى 28 قدماً.

وقال زيشان شاه، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «إيليفيت»: «يُمثّل بيع وحدة سكاي مانشن مقابل 38 مليون درهم لحظة مفصلية في مسيرة مشروع موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان وسوق العقارات الفاخرة في رأس الخيمة. ومع قلة الوحدات المتاحة وفتح باب إبداء الاهتمام بالمرحلة الثانية رسمياً، لا يزال الطلب يفوق العرض بشكل لافت. لقد نفدت وحدات المرحلة الأولى بسرعة قياسية، ومع الزخم الذي نشهده حالياً، نتوقع أن تسير المرحلة الثانية على النهج ذاته، إذ يدرك المشترون أن موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان ليس مجرد مشروع سكني، بل هو استثمار في أسلوب حياة، ضمن واحدة من أسرع الوجهات نمواً في دولة الإمارات».

وقال حيدر إبراهيم، مدير المبيعات في «إيليفيت»: «لقد كان تفاعل المشترين استثنائياً منذ مرحلة الطرح الأول، ويعكس بيع وحدة سكاي مانشن مستوى العملاء الذين يستقطبهم المشروع، حيث يجد المستثمرون والراغبون في التملّك في موندريان بيتش رزيدنسز عنواناً فاخراً يجمع بين الموقع المميز على الشاطئ، وأسلوب الحياة المرتبط بعلامة عالمية، والفرص المستقبلية الواعدة بفضل قربه من منتجع وين المرتقب. وتُعد المرحلة الثانية فرصة نادرة للتملّك في هذا التوقيت من مسيرة المشروع، وقد بدأنا نلمس اهتماماً كبيراً بالفعل بجميع الفئات المتاحة».