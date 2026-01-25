صندوق منح بـ 100 ألف دولار لدعم الشركات الناشئة في دبي

تواصل دبي ترسيخ مكانتها العالمية كمركز رائد للسياحة والابتكار، مدفوعةً بالنمو المتسارع للشركات الناشئة التي أصبحت أحد المحركات الأساسية لتطوير التجارب السياحية الذكية وتعزيز الاقتصاد الإبداعي واستقطاب المواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم. ومع توسّع منظومة ريادة الأعمال في الإمارة، بات دعم المؤسسين الشباب عنصراً محورياً في ترسيخ استدامة القطاع السياحي ورفع تنافسيته إقليمياً وعالمياً.

وفي هذا السياق، أعلن براثام ميتال، أحد أبرز رواد الأعمال المشاركين في برنامج «شارك تانك الهند» ومؤسس كلية تِتر وماسترز يونيون، عن إطلاق مبادرة ريادية جديدة تحت اسم «تحدي تِتر للمؤسسين الناشئين»، تهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي يقودها طلاب من خلال منح مالية غير مقابل أسهم تتجاوز قيمتها الإجمالية 100 ألف دولار.

وتوفر المبادرة منحاً فردية تصل إلى 7,500 دولار لكل شركة ناشئة، مقدمة من صندوق الابتكار التابع لتِتر، لتكون بمثابة أول مصدر تمويل حقيقي للمؤسسين الشباب، ولمعالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه ريادة الأعمال الطلابية والمتمثل في صعوبة الوصول إلى تمويل مبكر غير مخفّف للملكية يتيح تحويل الأفكار من البيئة الأكاديمية إلى مشاريع قابلة للتطبيق التجاري.

ويستهدف التحدي طلبة السنتين الثالثة والرابعة الجامعيتين، إضافة إلى الخريجين الجدد حتى أربع سنوات بعد التخرج، كما يدعم المشاريع في مرحلة الفكرة وكذلك الشركات التي أظهرت زخماً أولياً أو حققت إيرادات مبكرة، مع فتح باب المشاركة أمام المؤسسين من الهند وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتمد البرنامج نموذج تقييم يحاكي آليات السوق الواقعية المعتمدة لدى المستثمرين، مستنداً إلى خبرة براثام ميتال في مراجعة وتقييم مئات الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، حيث يركز على وضوح الفرصة السوقية، وقابلية التنفيذ، وقناعة فريق التأسيس، مع تخصيص مسارين منفصلين لدعم أصحاب الأفكار الواعدة والشركات التي بدأت بالفعل في بناء منتجاتها وتحقيق حضور أولي في السوق.

وإلى جانب الدعم المالي، يتيح التحدي للمؤسسين المختارين الوصول إلى منظومة تِتر العالمية من المرشدين والمشغّلين والمستثمرين، بمن فيهم مؤسسون وخبراء مرتبطون بمؤسسات دولية مرموقة مثل جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وسوفت بنك، لتقديم إرشاد عملي في مجالات تطوير المنتجات والتحقق من السوق واستراتيجيات التوسع والدخول إلى الأسواق.

كما سيتم النظر في تقديم منح دراسية إضافية للمؤسسين المدرجين ضمن القائمة المختصرة للالتحاق ببرنامج الماجستير في الإدارة والتكنولوجيا (MiM-Tech) من تِتر، وهو برنامج دولي يدمج الدراسة الأكاديمية ببناء الشركات الناشئة، ويتيح للطلاب العيش والدراسة في عدة أسواق عالمية تشمل دبي والصين وأوروبا.

وأكد براثام ميتال أن العديد من مؤسسي الشركات من الطلاب يمتلكون طموحاً وإبداعاً كبيرين، إلا أنهم يواجهون تحديات حقيقية في الوصول إلى رأس المال المبكر والتوجيه المهني الموثوق، مشيراً إلى أن التحدي صُمم ليكون منصة احترافية تُقيَّم فيها أفكار الطلاب بجدية، مع توفير الموارد والدعم المالي اللازم لمساعدتهم على اتخاذ الخطوة الأولى نحو تأسيس شركات قابلة للنمو والاستدامة.

وقد فُتح باب التقديم رسمياً أمام المؤسسين الراغبين في المشاركة، حيث يمكنهم إرسال عروضهم التقديمية ومقاطع الفيديو التعريفية عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة، على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات هو 31 يناير 2026.