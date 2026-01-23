جاذبية عقارات دبي التجارية والسكنية تتواصل 2026

توقع تقرير عقاري تواصل اهتمام المستثمرين بالعقارات التجارية والسكنية في دبي 2026، بفضل جاذبية الإمارة الاستثمارية وتنوع الفرص.

ولفت إلى أن تركيز المستثمرين على عقارات دبي 2026، يتركز في 3 قطاعات رئيسة، هي: المساحات المكتبية قيد الإنشاء، والأصول اللوجستية والمستودعات، ومراكز التجزئة المجتمعية، فيما تستمر المكاتب التي لا تزال في طور البناء في جذب اهتمام قوي، نظراً للنقص الواضح في المعروض من العقارات عالية الجودة، ما يدفع المستثمرين والمستأجرين، على حد سواء، إلى ضمان تأمين مساحاتهم في وقتٍ مبكر.

وأظهر أحدث تقرير لشركة تشيسترتونز، بشأن توقعاتها حول سلوك المستثمرين، واتجاهات التطوير التي من شأنها رسم ملامح العقارات التجارية عام 2026، أن البيئة التنظيمية ستستمر في دعمها للنشاط التجاري، دون أن تؤدي إلى تغيير جذري في أحجام الاستثمار الإجمالية، ومن شأن التحديثات الأخيرة على القانون التجاري، أن تعزز المرونة التشغيلية، حيث تتيح للشركات إمكانية تغيير مقر تسجيلها، ونقل نشاطها بسهولة أكبر بين المناطق الحرة والمناطق التابعة للقانون المحلي عبر مختلف الإمارات. ونظراً لأن معظم التراخيص التجارية لا تزال تتطلب وجود مقر مكتب فعلي، فمن المتوقع أن يظل الطلب على المساحات المكتبية مستقراً وثابتاً.

وأضاف التقرير أن الأصول اللوجستية والمستودعات في دبي، تستمد قوتها من مكانة الإمارة بوابة إقليمية وعالمية للتجارة والاستيراد، يدعمها في ذلك وجود موانئ ومناطق حرة عالمية المستوى، وشبكات نقل متكاملة، تربطها بالأسواق في أوروبا وآسيا وأفريقيا. ونظراً لموقع دبي الاستراتيجي، الذي يتيح للشركات الوصول إلى أكثر من ثلثي سكان العالم في غضون رحلة طيران تستغرق 8 ساعات تقريباً، فضلاً عن مرافقها الحيوية التي تتبادل ملايين الأطنان من البضائع سنوياً، يظل الطلب قوياً ومستداماً على البنية التحتية للتخزين والتوزيع وسلاسل الإمداد. كما يسهم النمو السكاني المستمر في المنطقة بشكل عام في تحفيز معدلات الاستهلاك، ما يجعل العقارات اللوجستية خياراً استثمارياً مرناً وموثوقاً.

تحول ملحوظ

وأضافت «تشيسترتونز» أن الاستثمار في قطاع التجزئة، يشهد تحولاً ملحوظاً نحو المراكز التجارية التي تخدم الأحياء السكنية، حيث تعتمد حركة الزوار هناك على الطلب المحلي المتنامي، بدلاً من وجهات التسوق الكبرى. كما أشارت تشيسترتونز إلى أن الطلب على المباني متعددة الاستخدامات، التي تتشارك في بنيتها التحتية مع الشقق السكنية، لا يزال محدوداً نسبياً، إذ يفضل المستأجرون من الشركات البيئات التجارية المستقلة التي توفر مداخل خاصة، ومواقف سيارات، ومرافق خدمية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأعمال.

وأوضحت أنه إلى جانب مناطق الأعمال التقليدية، تشهد عدة وجهات زخماً متزايداً، كوجهات جاذبة للاستثمار التجاري، حيث تستمر مناطق الخليج التجاري، وأبراج بحيرات جميرا، وبرشا هايتس، في استقطاب الطلب على المساحات المكتبية، بفضل سهولة الوصول إليها، وبنيتها التحتية الراسخة. وفي الوقت ذاته، بدأت مجمعات ناشئة، مثل قرية جميرا الدائرية وأرجان، في طرح أولى مشاريعها التجارية المستقلة.

وفي أماكن أخرى، تظل المناطق الصناعية، بما في ذلك مجمع دبي للاستثمار، ومدينة دبي الصناعية، ومجمّع الصناعات الوطنية، ومنطقة القوز، مراكز حيوية رئيسة لقطاع اللوجستيات والمستودعات. ويسهم تحسن البنية التحتية والقرب من المجمعات السكنية المتنامية، في دفع عجلة اللامركزية، ما أدى إلى انتقال النشاط التجاري بعيداً عن مناطق الأعمال المركزية التقليدية.

توجهات الاستثمار

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة الاستشارات العقارية، وجود تباين واضح بين سلوك المستثمرين المحليين والدوليين خلال العام المقبل، فمن المرجح أن يظل المستثمرون من الخارج نشطين في قطاعي المكاتب والتجزئة، مدفوعين بنماذج الملكية التي لا تتطلب إدارة مباشرة مكثفة، واستراتيجيات الدخول الميسرة. وتوفر هذه الأصول هياكل تأجير واضحة، وإمكانية إدارة أسهل عن بعد.

وفي المقابل، من المتوقع أن يهيمن المستثمرون المحليون على قطاع المستودعات والخدمات اللوجستية، حيث تتطلب هذه المشاريع عادةً إجراءات الاستحواذ على الأراضي، ودورات تنفيذ أطول، وإشرافاً ميدانياً مباشراً، ما يجعلها أكثر ملاءمة للمستثمرين الذين يتمتعون بالدراية العميقة بالسوق المحلية، والقدرة التشغيلية المباشرة.