إطلاق قريب لـ«جلفود لتجارة البقالة» لتعزيز مستقبل تجارة التجزئة

يستعد معرض «جلفود 2026» لإطلاق منصة «جلفود لتجارة البقالة»، التي صممت خصيصاً لخدمة قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول والعلامات التجارية ومنتجات البقالة، التي تشكل المحرك الأساسي للاقتصاد الغذائي في المنطقة، وذلك في خطوة لمواكبة ما يشهده قطاع تجارة التجزئة والجملة للبقالة في منطقة الشرق الأوسط من توسع متسارع، يحاكي التحولات الكبرى في منظومة الأغذية والمشروبات.

وتنطلق فعاليات المنصة في الفترة من 26 إلى 30 يناير 2026 في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، لتسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لتجارة البقالة في ضمان توفر المنتجات واستقرار الأسعار، ومرونة سلاسل الإمداد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية.

وتعد منصة «جلفود لتجارة البقالة»، ضمن فعاليات «جلفود 2026»، سوقاً تجارياً عالي التأثير، يجمع المصنعين ومالكي العلامات التجارية والتجار والموزعين ومجموعات الشراء الباحثين عن التوسع، والشراكات، والنمو القائم على حجم المبيعات، وتبرز منطقة الشرق الأوسط أحد أسرع أسواق التجزئة نمواً في العالم، مدفوعة بالنمو السكاني والتحضر والتوسع السريع لتجارة التجزئة الحديثة. وتكتسب قطاعات البقالة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول حيزاً واسعاً من هذا الزخم، حيث تسجل دولة الإمارات وحدها نحو 40 مليار دولار أمريكي من مبيعات تجارة التجزئة للبقالة، بمعدل نمو سنوي يقارب 6.5 في المائة، ومع تسارع وتيرة هذا التحول من المتوقع أن يصل حجم سوق البقالة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط إلى 327 مليار دولار أمريكي بحلول عام 20332، ما يسهم في إعادة تشكيل آليات الحصول على منتجات البقالة وتوزيعها وبيعها داخل المنطقة.

المصنعون الإقليميون والهيئات التجارية المشاركة في المعرض

وتضم منصة «جلفود لتجارة البقالة» مجموعة متنوعة من المصنعين الإقليميين وشركات التصنيع والمؤسسات التجارية، ما يعكس توسع منظومة البقالة في المنطقة، وتشمل قائمة العارضين «أجرو بلند»، وغرفة عجمان، و«النقيب»، و«عنبتاوي»، و«بايوتك»، و«ديري ورلد»، ومدينة دبي الصناعية، و«كيو ان تي»، و«ست الكل»، وغرفة أم القيوين، حيث تستعرض هذه الجهات قدراتها في مجالات الأغذية المعبأة، ومنتجات الألبان، والتغذية، والمكونات الغذائية، ومنتجات البقالة ذات القيمة المضافة.

وتعد «جلفود لتجارة البقالة» بمشاركة دولية واسعة، تعزز مكانتها منصة عالمية للتوريد، حيث ستشهد مجموعة من العارضين والأجنحة، التي ستمثل مجموعة من الأسواق الرائدة في توريد منتجات البقالة، بما في ذلك الصين، وماليزيا، والسنغال، وتايلاند، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وفيتنام، والتي تزود قنوات تجارة التجزئة والجملة في منطقة الشرق الأوسط بحصة متزايدة من منتجات البقالة.