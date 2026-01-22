1.32 مليار درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» في 2025

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أداءً مالياً استثنائياً على الصعيدين المالي والتشغيلي عبر جميع أنشطته خلال عام 2025، حيث بلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 1.32 مليار درهم، بزيادة قدرها 26% مقارنة بمبلغ 1.05 مليار درهم عن نفس الفترة من 2024.

وسجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 175 مليون درهم، بزيادة نسبتها 4.7% ليصل إلى 3.9 مليارات درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ3.7 مليارات درهم عن عام 2024.

وارتفع إجمالي الأصول 11.1 مليار درهم أي ما يعادل 14% ليصل إلى 90.3 مليار درهم مقارنة بـ 79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق.

ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي تمويل العملاء الذي بلغ 45.6 مليار درهم، مقارنةً بـ38.1 مليار درهم في نهاية عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 19.6%.

وقد بلغ إجمالي ودائع العملاء 55.7 مليار درهم مقارنة بإجمالي 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق، بنمو 7.52%، نتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 81.8% مقارنة بـ73.6% من نهاية العام السابق.

ووافق مجلس الإدارة على رفع توصية للجمعية العمومية للموافقة على توزيع أرباح سنوية نقدية بواقع 20 فلساً للسهم. وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو 2.3 مليار درهم مقابل 2.2 مليار درهم.