قمة محكمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم تنطلق 28 يناير

تنطلق قمة محكمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم 28 يناير المقبل بالتزامن مع استضافة المؤتمر السنوي الـ 27 ليوم التحكيم الخاص بالرابطة الدولية للمحامين.

وستضع القمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم ومحكمته في صميم النقاشات العالمية حول مستقبل تسوية المنازعات، من خلال جمع نخبة من كبار القضاة، وأبرز ممارسي التحكيم الدوليين، وصنّاع السياسات، وقادة قطاع الأعمال، للمشاركة في حوارات رفيعة المستوى حول الدور المتطور للمحاكم ومؤسسات التحكيم في تطوير أطر فعالة وحديثة لتسوية النزاعات، تواكب متطلبات المستقبل.

وقال الدكتور علي بن حرمل، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: «يؤكد مركز أبوظبي الدولي للتحكيم التزامه ببناء منظومة متكاملة لتسوية المنازعات، تواكب متطلبات التجارة العالمية، واستضافة قمة المحكمة في الوقت الذي يوجد فيه وفد الرابطة الدولية للمحامين في أبوظبي، للمشاركة في أهم فعالياتها السنوية في مجال التحكيم، يضع مركزنا ومحكمة التحكيم في قلب النقاشات المتعلقة بإيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ، تحافظ على العلاقات التجارية وتسهم في تسريع تنفيذ المشاريع».

وقالت ماريا شديد، رئيسة محكمة التحكيم في مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: «إن محكمة التحكيم لدينا تضم نخبة من الخبراء العالميين في مجال التحكيم ممن يتمتعون بعقود من الخبرة، تلتزم بالحفاظ على النزاهة الإجرائية، وتعزيز التكامل بين المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم، وضمان أن يحقق التحكيم نتائج عادلة وقابلة للتنفيذ، وفي الوقت المناسب للأطراف في المنطقة والعالم».

ويعقد مؤتمر يوم التحكيم الدولي لعام 2026 تحت شعار «آفاق جديدة»، حيث يستعرض كيف تسهم التكنولوجيا والقطاعات الناشئة والتحولات العالمية في إعادة تشكيل مشهد التحكيم الدولي.

وتوفر قمة محكمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم منصة متخصصة لأعضاء المحكمة، لاستعراض آليات عمل المؤسسة وأولوياتها الاستراتيجية، ومن خلال تنظيم قمة المحكمة بالتزامن مع فعاليات يوم التحكيم الدولي يجدد مركز أبوظبي الدولي للتحكيم التزامه المشترك بتعزيز الحوار البناء داخل الأوساط القانونية والتجارية العالمية.