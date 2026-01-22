«أبلايد أيه آي» تحصل على استثمار استراتيجي من «مبادلة» و«أربور فينتشرز»

أعلنت شركة «أبلايد أيه آي»، المتخصصة في تطوير حلول تبسيط العمليات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي،، إنجاز جولة تمويلية ما قبل الفئة (B)، بقيادة صندوق الشركات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، بالشراكة مع «أربور فينتشرز»، المستثمر الرائد عالمياً في رأس المال المخاطر.

ويهدف الاستثمار الاستراتيجي إلى دعم نمو شركة «أبلايد أيه آي»، وتعزيز آفاق التوسع العالمي لمنصتها المؤسسية الرائدة في الذكاء الاصطناعي «أوبوس»، والمصممة لتسهيل العمليات التشغيلية الحيوية في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

ويسهم هذا الاستثمار في تعزيز مكانة «أبلايد أيه آي» شركة وطنية رائدة في القطاع الخاص ومتخصِّصة في الذكاء الاصطناعي، ومقرها أبوظبي.

قناعة مشتركة

وقال آريا بولرفروشان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أبلايد أيه آي»: «تجسد هذه الشراكة قناعة مشتركة بأن مستقبل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات سيرتكز في الأساس على الثقة، وقابلية التوسع وآلية تسيير العمليات. وبدعم من مبادلة وأربور فينتشرز سنعمل على تسريع وتيرة التوسع العالمي لمنصة «أوبوس»، مع مواصلة جهودنا في بناء شركة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي انطلاقاً من أبوظبي».

وقال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الاستثمارات المتنوعة في قطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة: «نلتزم في مبادلة، ومن خلال صندوق الشركات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتمكين الشركات الوطنية الرائدة، التي تتسم برؤية طموحة وقدرة على الريادة على الساحة العالمية».

وقال خالد لبابيدي، الشريك في «أربور فينتشرز»: «تمثل شركة «أبلايد أيه آي» نموذجاً فريداً، يجمع 3 اتجاهات رئيسية تشمل: اعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، وتبسيط اللوائح التنظيمية المعقدة، وتلبية احتياجات التحول التشغيلي. وقد أثبتت الشركة قدرتها على تطبيق حلولها على نطاق واسع مع عملاء مدرجين ضمن قائمة فورتشن 500، ما يعكس تميزها التقني وخبراتها المتخصصة. ونحن متحمسون لدعم توسعها في الإمارات والأسواق العالمية الكبرى».

وتعتبر شركة «أبلايد أيه آي»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ويعمل لديها أكثر من 350 موظفاً، وتمتد أنشطتها عبر الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، من أبرز شركات تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات انطلاقاً من دولة الإمارات.