بنك الفجيرة الوطني يفتتح فرعاً جديداً في رأس الخيمة

افتتح بنك الفجيرة الوطني فرعه الجديد في إمارة رأس الخيمة، في خطوة استراتيجية ضمن جهوده المستمرة لتوسيع حضوره في جميع أنحاء المنطقة الشمالية.

ويقع الفرع الجديد في مبنى شقق الغولف بمنطقة الحمراء في رأس الخيمة، حيث بدأ فعلياً باستقبال المتعاملين وتقديم خدماته المصرفية كافة. وشهد الافتتاح إقامة مراسم رسمية بحضور أعضاء مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني، إلى جانب كبار أعضاء الإدارة التنفيذية.

يأتي افتتاح الفرع الجديد لبنك الفجيرة الوطني في إطار استراتيجيته الطموحة للتوسع في المنطقة الشمالية، ويعكس التزامه بتوفير الوصول إلى الخدمات المصرفية اليومية والمتخصصة بسهولة. ويتمتع الفرع بموقع استراتيجي في الطابق الأرضي من مبنى شقق الغولف في منطقة الجزيرة الحمراء، مع مواقف سيارات متوفرة، إلى جانب قربه من المناطق السكنية والتجارية والترفيهية، بما يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم المصرفية بمنتهى السهولة والمرونة.

وقال عدنان أنور، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «يسرنا افتتاح فرعنا الجديد في رأس الخيمة، تأكيداً لالتزام البنك الراسخ تجاه خدمة المنطقة الشمالية، وحرصه على بناء علاقات طويلة الأمد مع المتعاملين في مختلف أنحاء دولة الإمارات، كما تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل، ونسعى من خلالها إلى تعزيز سهولة وصول المتعاملين إلى خدماتنا المصرفية، وإرساء أسس التميز المستدام في تقديم خدماتنا المصرفية للأفراد والشركات في رأس الخيمة ومختلف المناطق الشمالية».

ويقدم الفرع الجديد مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد وفق أعلى مستويات الكفاءة والراحة، إلى جانب فريق دعم من مديري العلاقات المصرفية المخصصين للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يشمل حلول الخزينة والتمويل والتجاري. كما يوفر الفرع خدمات مالية واستشارية مصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة لمجتمع إمارة رأس الخيمة المتنامي، ضمن تجربة مصرفية متكاملة تغطي مختلف احتياجات المتعاملين، تقوم على قنوات مصرفية رقمية بالكامل وأخرى تجمع بين الخدمات الرقمية والدعم من فريق خبراء الفرع.