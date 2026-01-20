"إير كيو" الإماراتية تكشف عن طائرات شحن مبتكرة خلال "يومكس 2026"

كشفت شركة "AirQ Limited" الإماراتية المتخصصة في تصميم وتطوير الطائرات غير المأهولة عن أحدث مشاريعها في مجال الطائرات المخصصة للشحن، وهما "Cargo 200" و"Cargo 40"، وذلك خلال مشاركتها في معرض يومكس 2026.

وقال ديفيد سوستيريك، مدير برنامج في شركة "إير كيو" ومدير مشروعَي "Cargo 200" و"Cargo 40"، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الميزة الأساسية لهذه الطائرات تكمن في قدرتها على الإقلاع والهبوط العمودي "VTOL"، مع إمكانية التحول إلى وضع الطيران الانسيابي "Cruise".

وأوضح أن مدى طائرة "Cargo 200" يصل إلى 450 كيلومترًا في وضع الطيران الانسيابي، بينما يوفر "Cargo 40" مدى أطول بحمولة أقل وحجم مختلف للطائرة، ما يمنح المستخدم خيارات أوسع تتناسب مع طبيعة المهمة.

وأكد أن طائرات الشحن من "إير كيو" الإماراتية قابلة للتكوين بعدة طرق مختلفة حسب المهمة المطلوبة، إذ يتم تصميم كل طائرة خصيصًا لتلائم طبيعة المهمة بدقة عالية.

ولفت إلى أن من أبرز مزايا هذه الطائرات استخدام كل طائرة لأربع مراوح فقط للإقلاع العمودي، ما يميزها عن العديد من المنافسين في السوق، كما أنها هجينة، وخفيفة الوزن للغاية، مع تحسين كبير في تنفيذ المهام، وتوفير خيارات شحن متقدمة تضمن تميزًا واضحًا للمستخدم.