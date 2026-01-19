«آفاق» تطلق منتج تمويل إسلامي جديداً

أعلنت «ماستركارد» عن تعاونها مع «آفاق» الإسلامية للتمويل لإطلاق نسخة جديدة ضمن محفظة «ورلد إيليت». تم تصميم هذا المنتج المبتكر في مجال التمويل الإسلامي بعناية فائقة لتقديم مزايا متقدمة تعزز تجربة المتعاملين وتلبي أسلوب حياتهم الراقي.

ويأتي هذا العرض الجديد بعد دراسة دقيقة للمنتجات المماثلة في الإمارات، وبفهم واضح لتطلعات المتعاملين ذوي الدخل المرتفع، وقد صُمم هذا الحل المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية ليواكب مختلف مراحل حياة المتعامل، ويوفر فوائد متكاملة في كل خطوة، مع ربط حاملي البطاقة بمجموعة واسعة من تجارب الحياة الفاخرة والمكافآت الشخصية، بالإضافة إلى المزايا المرموقة التي تقدمها «ماستركارد».

وقال عثمان باسط، الرئيس التنفيذي لشركة «آفاق» الإسلامية للتمويل: في «آفاق» نطمح لأن نكون الوجهة المفضلة للتمويل الإسلامي الرقمي في الإمارات. ومع الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والخبرة العالمية الواسعة لـ«ماستركارد»، فهي شريكنا الموثوق لتعزيز قدراتنا الرقمية وفتح آفاق جديدة لمتعاملينا، تغطي بطاقة «آفاق وورلد إيليت» الائتمانية جميع احتياجات أسلوب حياة متعاملينا، من التسوق عبر الإنترنت والمطاعم إلى الرياضة والترفيه والسفر، مع تقديم مزايا فاخرة ترتقي بكل جانب من تجربة المتعامل، وهو ما يعكس التزامنا بالابتكار وتقديم قيمة استثنائية في أسلوب الحياة العصري.