«الإمارات دبي الوطني» يصدر سندات رقمية بقيمة مليار درهم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن إصدار سندات رقمية أصلية بسعر فائدة ثابت لمدة 3 سنوات بقيمة 1 مليار درهم، والتي تعد أول سندات رقمية مقومة بالدرهم الإماراتي على الإطلاق وأكبر سندات رقمية عامة يتم إصدارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويؤكد إصدار السندات المدرجة في ناسداك دبي، على الدور الريادي للبنك في مجال الأصول الرقمية، ومكانة دولة الإمارات الرائدة في منظومة السندات الرقمية في المنطقة.

تم إصدار السندات من خلال طرح عام ضمن إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN) التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، بالاستفادة من تقنية السجلات الموزعة (DLT) على منصة البنية التحتية للأسواق المالية الرقمية «D-FMI» التابعة لشركة «يوروكلير» لرقمنة مراحل مدة السندات، حيث يضمن الإدراج في ناسداك دبي الشفافية في الأسعار، وفرصة للوصول إلى السوق الثانوية والامتثال للمعايير الدولية للأسواق، مما يعزز ثقة المستثمرين.

ويستند الإصدار إلى خبرة «يوروكلير» السابقة في المعاملات الرقمية، بما في ذلك أول إصدار رقمي لها في عام 2023 مع البنك الدولي، والإصدارات اللاحقة التي بلغ مجموعها حوالي 1.2 مليار يورو. وتُسهل منصة «يوروكلير» الرقمية «D-FMI» إصدار وتوزيع وتسوية الأوراق المالية الدولية الرقمية بالكامل باستخدام تقنية السجلات الموزعة، وتتكامل بسلاسة مع خدمات السوق الثانوية ومنصات التداول القائمة، ما يسهم في تمكين المستثمرين من الوصول إلى قنوات السيولة المالية المألوفة لديهم.

واستقطبت السندات قاعدة متنوعة من المستثمرين، ما يعكس الثقة القوية في الجدارة الائتمانية لبنك الإمارات دبي الوطني وقدراته الرقمية. وقد تولى كل من «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، و«ستاندرد تشارترد» دور المديرين الرئيسيين المشتركين، بينما تولت «الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«ستاندرد تشارترد» دور المنظمين المشتركين للسندات الرقمية الأصلية. وتولى «سيتي» دور وكيل الإصدار والدفع. وسيتم إدراج السندات وتداولها في بورصة ناسداك دبي، لتمثل أول سندات رقمية أصلية يتم إدراجها في البورصة.

التمويل الرقمي

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يمثل هذا الإصدار إنجازاً مهماً لبنك الإمارات دبي الوطني وأسواق رأس مال الدين في المنطقة، ما يؤكد ريادتنا في مجال التمويل الرقمي. وبفضل الأنظمة الداعمة للأعمال والنهج الاستشرافي للخدمات المالية، تواصل دولة الإمارات إرساء معايير جديدة للأصول الرقمية وتقنية السجلات الموزعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ونحن على ثقة من أن الصفقة تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتسريع مراحل التسوية، وتعزيز الشفافية والأمان للمستثمرين، فضلاً عن بناء منظومة أكثر مرونة لأسواق المال الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة».

المعايير الدولية

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يشكل إدراج سندات رقمية أصلية مُقوَّمة بالدرهم الإماراتي للتداول في ناسداك دبي، دليلاً على نمو ونضج أسواق أدوات الدين الرقمية. كما يؤكد الإدراج إمكانية تطبيق نماذج الإصدار الجديدة بكفاءة ضمن بيئة تداول منظمة ومتوافقة مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على مستويات عالية من الشفافية والسيولة وثقة المستثمرين. وتؤكد هذه الصفقة مكانة دبي كمنصة موثوقة للابتكار في أسواق المال واستمرار تطوّر أسواق أدوات الدين فيها».

قيمة ملموسة

وقال برنارد فيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة «يوروكلير»: «الصفقة تؤكد أن الإصدار الرقمي يحقق قيمة ملموسة للعملاء وينتقل من مجرد المفهوم إلى الممارسة السوقية القابلة للتكرار. ويسهم دعم سندات بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة مليار درهم على منصتنا «D-FMI» في تعزيز وتيرة تطوير نموذجنا الخاص بالإصدار الرقمي ودعم طموحاتنا للنمو في منطقة الشرق الأوسط.

وقال سلمان أنصاري، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال في ستاندرد تشارترد: «يشكل الإصدار محطة مفصلية ليس فقط لبنك الإمارات دبي الوطني، بل لأسواق رأس المال في المنطقة ككل. فمن خلال إصدار أول سندات رقمية مقومة بالدرهم الإماراتي على الإطلاق، جسّد بنك الإمارات دبي الوطني كيف يمكن للبنية التحتية الموثوقة للأسواق وتقنيات دفاتر السجلات الموزعة أن تتكامل لتحديث أسواق الدين على نطاق واسع. وقد استقطب هذا الطرح العام الناجح للغاية، وبحجم معياري، مشاركة واسعة من المستثمرين، الأمر الذي يعكس تنامي ثقة المستثمرين واتساع نطاق تبنيهم، إلى جانب ترسيخ ركائز الأسواق المحلية».