تفاهم بين «امارات» و«سنوك» لتطوير الأعمال في قطاع غاز البترول المسال

وقعت شركة الإمارات للبترول (امارات)، مذكرة تفاهم مع مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك» للتعاون في استكشاف وتطوير فرص أعمال جديدة في قطاع غاز البترول المسال.

وقال علي خليفة بن شاهين الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «امارات»: «تعكس مذكرة التفاهم نهجاً وطنياً لبناء منظومة غاز بترول مسال أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل. ويأتي التعاون مع مؤسسة نفط الشارقة الوطنية لاستكشاف فرص الاستثمار المشتركة التي تدعم استمرار نمو الأعمال، وتوسّع الإمكانات السوقية، وتواكب الاحتياجات المتغيرة للقطاع والمجتمع. وتشكّل الشراكة منصة طويلة الأمد لتقديم حلول طاقة أكثر ذكاءً تحقق قيمة وطنية ملموسة».

وتجسّد مذكرة التفاهم التوجه الاستراتيجي المشترك للجهتين نحو تطوير قطاع غاز البترول المسال، وتعزيز مرونة السوق، ودعم التطور المستمر لقطاع الطاقة في دولة الإمارات عبر تعاون تجاري يركز على خلق قيمة طويلة الأمد.

وقال خميس عبدالله خميس المزروعي، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»: «تُوفر المذكرة مساراً استراتيجياً للتعاون بين «سنوك» و«امارات» في استكشاف فرص عملية تحقق النمو في قطاع غاز البترول المسال. ومن خلال مواءمة الإمكانات والرؤى السوقية، نهدف إلى تعزيز أمن الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام البنية التحتية، وتأسيس منصة أكثر مرونة لدعم المرحلة المقبلة من تطور قطاع غاز البترول المسال في الدولة. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تحويل تطلعاتنا المشتركة إلى نتائج ملموسة تدعم منظومة الطاقة الوطنية على المدى الطويل».

وتوفر الاتفاقية منصة مهمة لمواءمة إمكانات شركة الإمارات للبترول ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية، واستكشاف فرص النمو المشتركة، وتعزيز مرونة قطاع الطاقة عبر نهج مُستقبلي يدعم الأولويات الوطنية ويلبّي احتياجات السوق.